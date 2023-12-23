Dışişleri: GKRY Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ‘Deniz Saha Planlaması’ kabul edilemez

Esasında bir Avrupa Birliği direktifine dayanan ve tüm üye ülkelerce hazırlanmakta olan “Deniz Saha Planlaması”nda belirtilen alanlar bu haliyle Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını ihlal etmektedir. Hatırlanacağı üzere, ülkemiz Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının sınırlarını 2004 yılından başlayarak ve son olarak 2020 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiştir. Esasında bir Avrupa Birliği direktifine dayanan ve tüm üye ülkelerce hazırlanmakta olan “Deniz Saha Planlaması”nda belirtilen alanlar bu haliyle Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını ihlal etmektedir. Hatırlanacağı üzere, ülkemiz Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının sınırlarını 2004 yılından başlayarak ve son olarak 2020 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiştir.

GKRY’nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir. Rum tarafının bu defa Avrupa Birliği’nin Deniz Saha Planlaması’na ilişkin Direktifini istismar etme teşebbüsü beyhude çabaların son halkası olarak görülmektedir. GKRY’nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir. Rum tarafının bu defa Avrupa Birliği’nin Deniz Saha Planlaması’na ilişkin Direktifini istismar etme teşebbüsü beyhude çabaların son halkası olarak görülmektedir.

Kıbrıs Adasının batısında Türkiye’nin meşru hak ve yetkileri, Ada’nın etrafındaki alanlarda ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunmaktadır. GKRY’nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir. Kıbrıs Adasının batısında Türkiye’nin meşru hak ve yetkileri, Ada’nın etrafındaki alanlarda ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunmaktadır. GKRY’nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir.