https://sputniknews.com.tr/20231223/bedava-bardak-dagitimi-izdiham-yaratti-1078841536.html

Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı

Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplananlar birbirini ezdi.Yaşanan izdiham bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek görüntülendi.

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