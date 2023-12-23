https://sputniknews.com.tr/20231223/bedava-bardak-dagitimi-izdiham-yaratti-1078841536.html
Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı
Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T13:46+0300
2023-12-23T13:46+0300
2023-12-23T13:46+0300
yaşam
video
bedava
bardak
izdiham
ankara
altındağ
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Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplananlar birbirini ezdi.Yaşanan izdiham bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek görüntülendi.
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Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı
Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı
2023-12-23T13:46+0300
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PT0M44S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, bedava, bardak, izdiham, ankara, altındağ, видео
video, bedava, bardak, izdiham, ankara, altındağ, видео
Bedava bardak dağıtımı izdiham yarattı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu.
Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı.
Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplananlar birbirini ezdi.
Yaşanan izdiham bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek görüntülendi.