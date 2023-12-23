https://sputniknews.com.tr/20231223/ankarada-gizli-buzlanma-kazalara-neden-oldu-3-yarali-1078833763.html
Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Ankara-Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T11:43+0300
2023-12-23T11:43+0300
2023-12-23T11:43+0300
video
ankara
buzlanma
trafik kazası
yaşam
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Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçidinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı.Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı.
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Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
2023-12-23T11:43+0300
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video, ankara, buzlanma, trafik kazası, видео
video, ankara, buzlanma, trafik kazası, видео
Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı
Ankara-Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı.
Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçidinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı.
Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı.