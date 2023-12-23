https://sputniknews.com.tr/20231223/ankarada-gizli-buzlanma-kazalara-neden-oldu-3-yarali-1078833763.html

Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

Ankara-Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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ankara

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Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçidinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı.Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı.

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Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı Ankara'da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı 2023-12-23T11:43+0300 true PT0M27S

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