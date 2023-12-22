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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231222/yskdan-secim-verilerine-iliskin-yeni-karar-1078712718.html
YSK'dan seçim verilerine ilişkin yeni karar
YSK'dan seçim verilerine ilişkin yeni karar
Yüksek Seçim Kurulu, mahalli idareler seçimi sırasında, siyasi partilerin gelen sonuçları anlık takip edilebileceklerini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T10:36+0300
2023-12-22T10:36+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
türkiye
yerel seçim
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge yayımladı.Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, seçim günü siyasi partilere oy verme günü saat 17.00'den sonra açılacak SSPS'deki sonuçlar, geçici sandık sonuçları olacak ve itiraza gerekçe oluşturmayacak.SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü kişilere gönderilemeyecek, kamuoyuna açıklanamayacak.Bağımsız adaylara talepleri halinde sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalkmasının ardından seçim bölgeleriyle sınırlı olmak üzere harici bellekle verilebilecek.Siyasi partiler sandık sonuçlarını görecekSiyasi partiler, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web uygulaması metoduyla da sandık sonuçları ile imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Partiler, seçim günü sandık sonuçlarını SSPS aracılığıyla bilgisayara kaydetme imkanına da sahip olacak.Partiler, SSPS'den faydalanabilmek için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmak, bilişim altyapılarını buna hazır hale getirmek zorunda olacak. Parti genel merkezleri, SSPS web kullanıcısı olarak en çok 10 kullanıcı belirleyebilecek.Öte yandan, YSK, adayların ön seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği genelgeyi de Resmi Gazete'den ilan etti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/ysk-baskanindan-yerel-secim-uyarisi-sizlerden-beklentim-tum-partilere-esit-sekilde-yaklasmaniz-1077582693.html
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seçim, türkiye, yerel seçim
seçim, türkiye, yerel seçim

YSK'dan seçim verilerine ilişkin yeni karar

10:36 22.12.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu, mahalli idareler seçimi sırasında, siyasi partilerin gelen sonuçları anlık takip edilebileceklerini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin detayların yer aldığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, seçim günü siyasi partilere oy verme günü saat 17.00'den sonra açılacak SSPS'deki sonuçlar, geçici sandık sonuçları olacak ve itiraza gerekçe oluşturmayacak.
SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerce teşkilatlarına ve üçüncü kişilere gönderilemeyecek, kamuoyuna açıklanamayacak.
Bağımsız adaylara talepleri halinde sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalkmasının ardından seçim bölgeleriyle sınırlı olmak üzere harici bellekle verilebilecek.

Siyasi partiler sandık sonuçlarını görecek

Siyasi partiler, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web uygulaması metoduyla da sandık sonuçları ile imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Partiler, seçim günü sandık sonuçlarını SSPS aracılığıyla bilgisayara kaydetme imkanına da sahip olacak.
Partiler, SSPS'den faydalanabilmek için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmak, bilişim altyapılarını buna hazır hale getirmek zorunda olacak. Parti genel merkezleri, SSPS web kullanıcısı olarak en çok 10 kullanıcı belirleyebilecek.
Öte yandan, YSK, adayların ön seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği genelgeyi de Resmi Gazete'den ilan etti.
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
POLİTİKA
YSK Başkanı'ndan yerel seçim uyarısı: 'Sizlerden beklentim tüm partilere eşit şekilde yaklaşmanız'
20 Kasım, 14:02
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