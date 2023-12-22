https://sputniknews.com.tr/20231222/turkiye-ile-abd-arasinda-yuksek-duzeyli-savunma-grubu-toplantisi-1078756251.html

Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı

Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T19:03+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

abd

abd

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, Washington'da 'olumlu bir havada' gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html

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