https://sputniknews.com.tr/20231222/turkiye-ile-abd-arasinda-yuksek-duzeyli-savunma-grubu-toplantisi-1078756251.html
Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı
Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T19:03+0300
2023-12-22T19:03+0300
2023-12-22T19:15+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
abd
abd
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, Washington'da 'olumlu bir havada' gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-uzman-turkiye-abd-ile-f-16lar-konusunda-amerikan-sartlarinda-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecektir-1078624171.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, abd, abd
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, abd, abd
Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı
19:03 22.12.2023 (güncellendi: 19:15 22.12.2023)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Washington'da 'olumlu bir havada' gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir.
Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.
Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."