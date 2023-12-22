https://sputniknews.com.tr/20231222/tbmm-baskanvekili-sirri-sureyya-onder-hastaneye-kaldirildi-1078770701.html

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T21:25+0300

2023-12-22T21:25+0300

2023-12-22T22:12+0300

türkiye

tbmm

sırrı süreyya önder

hastane

tansiyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/16/1078770841_0:250:2548:1683_1920x0_80_0_0_c3947550808c9b10639c7cc2268df03f.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaparken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder rahatsızlandı.Önder, hastanede müşahede altına alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" denildi. Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20200925/sirri-sureyya-onder-gozaltina-alindi-1042911067.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, sırrı süreyya önder, hastane, tansiyon