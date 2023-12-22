TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
21:25 22.12.2023 (güncellendi: 22:12 22.12.2023)
© AA / Hakan NuralTBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
© AA / Hakan Nural
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaparken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder rahatsızlandı.
Önder, hastanede müşahede altına alındı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" denildi.
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahade altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2023
25 Eylül 2020, 08:44