https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-senator-kosacev-batinin-rus-varliklarina-el-koymasi-kuresel-mali-krize-yol-acar-1078799420.html

Rus Senatör Kosaçev: Batı’nın Rus varlıklarına el koyması küresel mali krize yol açar

Rus Senatör Kosaçev: Batı’nın Rus varlıklarına el koyması küresel mali krize yol açar

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Batı’nın Rus varlıklarına el koyma girişiminin hayata geçmesi... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T23:25+0300

2023-12-22T23:25+0300

2023-12-22T23:25+0300

konstantin kosaçev

konstantin kosaçev

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rusya merkez bankası

rusya federasyonu merkez bankası

abd

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102088/04/1020880425_0:206:2259:1477_1920x0_80_0_0_8360bccf37f2efa272e11f7be36641a2.jpg

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, “Biden idaresinin yeni çılgın girişimi, Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koymak ve bu fonları Ukrayna’ya yönlendirmek. Bunun sonucunda herkes kaybedecek. Yeni küresel mali kriz başlayacak. Genel kaosa ve yıkıma götüren yeni bir adım” diye yazdı.Kosaçev, “Rusya Merkez Bankası’nın egemen varlıklarına yönelik zorlayıcı eylemlerin hayata geçirilmesi için hiçbir hukuki dayanak yok, uydurmayın” ifadesini kullandı.Uluslararası hukukun, merkez bankalarının yurtdışındaki egemen varlıklarını özel bağışıklıkla koruduğunu belirten Rus Senatör, “Birleşmiş Milletler nezdinde 2004’te imzalanan Devletlerin ve Onların Mülklerinin Yargısal Bağışıklığına İlişkin Sözleşme’nin 21. maddesinde (yürürlüğe girmese de kodifikasyon edilmiş geleneksel kurallar dizisidir), merkez bankası veya diğer bir devlet mali kuruluşuna ait mülkler özel kategori olarak sınıflandırıldı” diye anımsattı.Kosaçev, “Bu, devletin, Merkez Bankası'nın varlıklarını meşru şekilde resmi amaçları doğrultusunda kullandığı ve hiçbir yargı yetkisinin bu tür mülklerle ilgili herhangi bir zorlayıcı tedbir uygulayamayacağı anlamına gelir” diye kaydetti.ABD’nin 1976 tarihli yabancı devletlerin bağışıklığına ilişkin yasanın (Foreign Sovereign Immunities Act) yabancı merkez bankasının mülküne bağışıklık sağladığını anımsatan Rus Senatör, “ABD mahkemeleri defalarca bu yasanın, merkez bankalarının herhangi bir mülküne yönelik, egemenlik amaçları yerine ticari amaçlarla kullanılsa bile, zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasını yasakladığı sonucuna varmıştı” diye bildirdi.Aynı yasaların Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Japonya ve bazı diğer “ABD ortağı” ülkelerde kabul edildiğine dikkat çeken Kosaçev, “Uluslararası yargı ve tahkim uygulamaları, merkez bankalarına ve devlet fonlarına ait varlıklara haciz konulmasının mümkün olmadığını doğruluyor” ifadesini kullandı.“Başta IMF, Dünya Bankası, Wall Street, ECB olmak üzere tüm küresel finans sistemine zarar verecek çok tehlikeli bir emsal yaratılıyor” diye kaydeden Kosaçev, Rusya'nın misillemesinin gecikmeyeceğini belirterek, “Ülkemizde, hasım devletlerin ‘dostluk’ yılları boyunca bıraktığı ve artık dondurulmuş olan büyük miktarda varlık var” diye ekledi.Rus varlıklarına el konulmasının, Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler için kötü sinyal olacağını belirten Kosaçev, egemen varlıkları euro veya dolar olarak saklamanın güvenli olmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20170816/rusya-bati-kuzekore-yasadisi-silah-ticareti-ukrayna-1029731862.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konstantin kosaçev, konstantin kosaçev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya merkez bankası, rusya federasyonu merkez bankası, abd, abd, joe biden