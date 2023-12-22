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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-hava-indirme-birlikleri-cepheye-muhimmat-ulastirmak-icin-insansiz-hava-araclarini-kullaniyor-1078749297.html
Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor
Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere yapılan açıklamada, Güney Kuvvetler Grubu'na bağlı Rus paraşütçü birliklerinin, cephe hattının en tehlikeli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T19:19+0300
2023-12-22T19:19+0300
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rusya savunma bakanlığı
savunma bakanı
insansız hava aracı
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Savunma Bakanlığı, "Aktif savunma sırasında, Güney Kuvvetler Grubu Hava İndirme Birlikleri'nin insansız havacılık birimleri havadan keşif yapmanın, Ukrayna ordusu personelini ve teçhizatını imha etmenin yanı sıra mevzilerimizi kırmaya çalışan Ukrayna oluşumlarına karşı ilk savunma hattını tutan siper birimlerine su, yiyecek, iletişim ve mühimmat sağlama aracı olarak da kullanılıyor" dedi.Bakanlık su, gıda, iletişim ve mühimmatın yalnızca konvansiyonel bir taşımacılıkla ulaştırılmasının tehlikeli olduğu durumlarda bu şekilde ulaştırıldığını zira erişim yollarının düşman topçusu tarafından bombalanması tehlikesi göz önünde bulundurduklarını sözlerine ekledi. Buna ek olarak, Ukrayna birliklerinin son zamanlarda ileri mevzilere doğru hareket eden karayolu taşımacılığını hedef almak için FPV tipi insansız hava araçlarını aktif olarak kullandığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Drone operatörü, üzerine bir yük yerleştirerek arkamızdaki bir başlangıç pozisyonundan havalandı ve belirlenen bir noktaya hava yoluyla ulaştıktan sonra ilk savunma hattında bulunan ileri siper birimlerimize su, yiyecek, iletişim ekipmanı ve mühimmat bırakma işlemini başarıyla gerçekleştirdi" denildi.
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Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor
Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor
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rusya, video, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, savunma bakanı, видео, insansız hava aracı
rusya, video, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, savunma bakanı, видео, insansız hava aracı

Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor

19:19 22.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere yapılan açıklamada, Güney Kuvvetler Grubu'na bağlı Rus paraşütçü birliklerinin, cephe hattının en tehlikeli bölgelerinde Rus birliklerine mühimmat ve erzak ulaştırmak için insansız hava araçları kullandığı belirtildi.
Savunma Bakanlığı, "Aktif savunma sırasında, Güney Kuvvetler Grubu Hava İndirme Birlikleri'nin insansız havacılık birimleri havadan keşif yapmanın, Ukrayna ordusu personelini ve teçhizatını imha etmenin yanı sıra mevzilerimizi kırmaya çalışan Ukrayna oluşumlarına karşı ilk savunma hattını tutan siper birimlerine su, yiyecek, iletişim ve mühimmat sağlama aracı olarak da kullanılıyor" dedi.
Bakanlık su, gıda, iletişim ve mühimmatın yalnızca konvansiyonel bir taşımacılıkla ulaştırılmasının tehlikeli olduğu durumlarda bu şekilde ulaştırıldığını zira erişim yollarının düşman topçusu tarafından bombalanması tehlikesi göz önünde bulundurduklarını sözlerine ekledi. Buna ek olarak, Ukrayna birliklerinin son zamanlarda ileri mevzilere doğru hareket eden karayolu taşımacılığını hedef almak için FPV tipi insansız hava araçlarını aktif olarak kullandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Drone operatörü, üzerine bir yük yerleştirerek arkamızdaki bir başlangıç pozisyonundan havalandı ve belirlenen bir noktaya hava yoluyla ulaştıktan sonra ilk savunma hattında bulunan ileri siper birimlerimize su, yiyecek, iletişim ekipmanı ve mühimmat bırakma işlemini başarıyla gerçekleştirdi" denildi.
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