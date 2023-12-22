https://sputniknews.com.tr/20231222/rus-hava-indirme-birlikleri-cepheye-muhimmat-ulastirmak-icin-insansiz-hava-araclarini-kullaniyor-1078749297.html

Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor

Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere yapılan açıklamada, Güney Kuvvetler Grubu'na bağlı Rus paraşütçü birliklerinin, cephe hattının en tehlikeli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T19:19+0300

2023-12-22T19:19+0300

2023-12-22T19:19+0300

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savunma bakanı

insansız hava aracı

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Savunma Bakanlığı, "Aktif savunma sırasında, Güney Kuvvetler Grubu Hava İndirme Birlikleri'nin insansız havacılık birimleri havadan keşif yapmanın, Ukrayna ordusu personelini ve teçhizatını imha etmenin yanı sıra mevzilerimizi kırmaya çalışan Ukrayna oluşumlarına karşı ilk savunma hattını tutan siper birimlerine su, yiyecek, iletişim ve mühimmat sağlama aracı olarak da kullanılıyor" dedi.Bakanlık su, gıda, iletişim ve mühimmatın yalnızca konvansiyonel bir taşımacılıkla ulaştırılmasının tehlikeli olduğu durumlarda bu şekilde ulaştırıldığını zira erişim yollarının düşman topçusu tarafından bombalanması tehlikesi göz önünde bulundurduklarını sözlerine ekledi. Buna ek olarak, Ukrayna birliklerinin son zamanlarda ileri mevzilere doğru hareket eden karayolu taşımacılığını hedef almak için FPV tipi insansız hava araçlarını aktif olarak kullandığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Drone operatörü, üzerine bir yük yerleştirerek arkamızdaki bir başlangıç pozisyonundan havalandı ve belirlenen bir noktaya hava yoluyla ulaştıktan sonra ilk savunma hattında bulunan ileri siper birimlerimize su, yiyecek, iletişim ekipmanı ve mühimmat bırakma işlemini başarıyla gerçekleştirdi" denildi.

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Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor Rus Hava İndirme Birlikleri cepheye malzeme ve mühimmat ulaştırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor 2023-12-22T19:19+0300 true PT0M31S

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