https://sputniknews.com.tr/20231222/mahkeme-binasi-onunde-bomba-panigi-hazirladigi-el-yapimi-patlayiciyi-polise-teslim-etti-1078724144.html
Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti
Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti
Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:31+0300
2023-12-22T13:31+0300
2023-12-22T13:31+0300
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adana
eyp
patlayıcı
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Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220715/antalyada-13-yasinda-cocugun-oldugu-eyp-patlamasinda-ihmal-sorusturmasi-1058763275.html
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adana, eyp, patlayıcı
Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti
Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.
Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.
Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.