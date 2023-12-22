https://sputniknews.com.tr/20231222/mahkeme-binasi-onunde-bomba-panigi-hazirladigi-el-yapimi-patlayiciyi-polise-teslim-etti-1078724144.html

Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti

Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti

Adana'da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T13:31+0300

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Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220715/antalyada-13-yasinda-cocugun-oldugu-eyp-patlamasinda-ihmal-sorusturmasi-1058763275.html

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