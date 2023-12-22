https://sputniknews.com.tr/20231222/macaristan-basbakani-orbandan-sert-cikis-ukraynayi-yeni-rus-bolgeleri-ile-mi-abye-alacaksiniz-1078710798.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'
Macaristan Başbakanı Orban AB'nin Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleriyle kabul etme niyetini sordu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:38+0300
2023-12-22T09:38+0300
2023-12-22T09:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
viktor orban
macaristan
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu.Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi.Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek MaRus caristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-uzun-yillar-abye-katilamayacak-1078694584.html
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Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'
Macaristan Başbakanı Orban AB'nin Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleriyle kabul etme niyetini sordu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu.
Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının çok zarar getireceğini anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Biz hazırlıklı değiliz. Gerçek sayısal göstergeleri bilmiyoruz. Topraklarında Rus askerlerinin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onları da mı içeri alacağız? Hangi bölgeden bahsediyoruz? Hangi nüfus sayılarından bahsediyoruz?
Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi.
Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek MaRus caristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.