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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/macaristan-basbakani-orbandan-sert-cikis-ukraynayi-yeni-rus-bolgeleri-ile-mi-abye-alacaksiniz-1078710798.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'
Macaristan Başbakanı Orban AB'nin Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleriyle kabul etme niyetini sordu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:38+0300
2023-12-22T09:38+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu.Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi.Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek MaRus caristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-uzun-yillar-abye-katilamayacak-1078694584.html
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Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'

09:38 22.12.2023
© AP Photo / Darko VojinovicViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Macaristan Başbakanı Orban AB'nin Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleriyle kabul etme niyetini sordu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu.
Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının çok zarar getireceğini anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Biz hazırlıklı değiliz. Gerçek sayısal göstergeleri bilmiyoruz. Topraklarında Rus askerlerinin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onları da mı içeri alacağız? Hangi bölgeden bahsediyoruz? Hangi nüfus sayılarından bahsediyoruz?
Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi.
Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek MaRus caristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.
Rusya Putin Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
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