https://sputniknews.com.tr/20231222/macaristan-basbakani-orbandan-sert-cikis-ukraynayi-yeni-rus-bolgeleri-ile-mi-abye-alacaksiniz-1078710798.html

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?'

Macaristan Başbakanı Orban AB'nin Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleriyle kabul etme niyetini sordu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T09:38+0300

2023-12-22T09:38+0300

2023-12-22T09:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

viktor orban

macaristan

rusya

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu.Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi.Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek MaRus caristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-uzun-yillar-abye-katilamayacak-1078694584.html

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ukrayna, avrupa birliği, viktor orban, macaristan, rusya