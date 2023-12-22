https://sputniknews.com.tr/20231222/israile-domates-satan-saadet-partili-baskan-gorevden-alindi-1078713699.html
Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satan Saadet Partili başkan görevden alındı
Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satan Saadet Partili başkan görevden alındı
Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:03+0300
2023-12-22T11:03+0300
2023-12-22T11:07+0300
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Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, paylaşılan açıklamada görevinden alınma nedeni belirtilmemişti.Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satıyormuşAlınma nedeni ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.Nurbaki Şahin kimdir?Nurbaki Şahin, 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu.Şahin, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. İngilizce ve Rusça bilen Şahin, evli 1 çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231222/mansur-yavasa-karsi-ak-partiden-surpriz-ankara-hamlesi--eski-bakan-ikna-edildi-1078710552.html
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nurbaki şahin kimdir, nurbaki şahin görevi, nurbaki şahin görevden alındı, israile domates satan başkan
nurbaki şahin kimdir, nurbaki şahin görevi, nurbaki şahin görevden alındı, israile domates satan başkan
Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satan Saadet Partili başkan görevden alındı
11:03 22.12.2023 (güncellendi: 11:07 22.12.2023)
Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında Şahin'in İsrail'e domates satmaya etmeye devam etmesi nedeniyle görevden alındığını ifade etti.
Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, paylaşılan açıklamada görevinden alınma nedeni belirtilmemişti.
Karamollaoğlu duyurdu: İsrail'e domates satıyormuş
Alınma nedeni ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.
Nurbaki Şahin, 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu.
Şahin, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. İngilizce ve Rusça bilen Şahin, evli 1 çocuk babasıdır.