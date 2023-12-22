https://sputniknews.com.tr/20231222/israil-ordusu-gazze-seridindeki-catismalarda-iki-askerinin-daha-oldugunu-acikladi-1078716611.html
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü açıkladı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü açıkladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde iki askerin daha öldüğünü bildirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:37+0300
2023-12-22T11:37+0300
2023-12-22T11:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
idf
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
batı şeria
gazze
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İsrail medyasında çıkan haberde 21 yaşındaki Teğmen Shai Ayeli Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda, 31 yaşındaki Başçavuş Tell Shua'nun ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtilidi. İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde kara harekâtının başlamasından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısınun 139'a ulaştığını belirtti.. İsrail-Filistin çatışmasının başlangıcından bu yana ölen toplam İsrail askerinin sayısının ise 471 olduğu belirtildi.Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla gözaltıFilistin-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı belirtildi.Verilere göre, gözaltıların çoğu El Halil'de gerçekleşti. Gözaltına alınanlar arasında 260 çocuk ve yaklaşık 160 kadın bulunduğu ifade edildi. İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı ve akıbeti hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamayı hala reddettiği öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ordusu-son-24-saatte-gazzede-230-yere-hava-saldirisi-duzenledigini-bildirdi-1078682062.html
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü açıkladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde iki askerin daha öldüğünü bildirdi.
İsrail medyasında çıkan haberde 21 yaşındaki Teğmen Shai Ayeli Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda, 31 yaşındaki Başçavuş Tell Shua'nun ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtilidi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde kara harekâtının başlamasından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısınun 139'a ulaştığını belirtti.. İsrail-Filistin çatışmasının başlangıcından bu yana ölen toplam İsrail askerinin sayısının ise 471 olduğu belirtildi.
Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla gözaltı
Filistin-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Verilere göre, gözaltıların çoğu El Halil'de gerçekleşti. Gözaltına alınanlar arasında 260 çocuk ve yaklaşık 160 kadın bulunduğu ifade edildi. İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı ve akıbeti hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamayı hala reddettiği öne sürüldü.