https://sputniknews.com.tr/20231222/israil-ordusu-gazze-seridindeki-catismalarda-iki-askerinin-daha-oldugunu-acikladi-1078716611.html

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde iki askerin daha öldüğünü bildirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T11:37+0300

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2023-12-22T11:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

idf

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

batı şeria

gazze

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İsrail medyasında çıkan haberde 21 yaşındaki Teğmen Shai Ayeli Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda, 31 yaşındaki Başçavuş Tell Shua'nun ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtilidi. İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde kara harekâtının başlamasından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısınun 139'a ulaştığını belirtti.. İsrail-Filistin çatışmasının başlangıcından bu yana ölen toplam İsrail askerinin sayısının ise 471 olduğu belirtildi.Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla gözaltıFilistin-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria'da 4 bin 600'den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı belirtildi.Verilere göre, gözaltıların çoğu El Halil'de gerçekleşti. Gözaltına alınanlar arasında 260 çocuk ve yaklaşık 160 kadın bulunduğu ifade edildi. İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı ve akıbeti hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamayı hala reddettiği öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ordusu-son-24-saatte-gazzede-230-yere-hava-saldirisi-duzenledigini-bildirdi-1078682062.html

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