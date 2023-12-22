https://sputniknews.com.tr/20231222/ingilterede-video-oyununu-internete-sizdiran-hacker-suresiz-hastane-cezasina-carptirildi-1078718972.html
İngiltere'de video oyununu internete sızdıran hacker 'süresiz hastane cezasına' çarptırıldı
İngiltere'de video oyununu internete sızdıran hacker 'süresiz hastane cezasına' çarptırıldı
GTA VI'nın görüntülerini sızdıran hackera süresiz hastane cezası verildi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T12:22+0300
2023-12-22T12:22+0300
2023-12-22T12:22+0300
dünya
gta
oyun
bilgisayar oyunu
hacker
hastane
sızdırma
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İngiltere'de gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI'nın görüntülerini yasa dışı bir şekilde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezası aldı. İngiliz medyasına göre, hakim, siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı bir risk olduğunu belirterek, Kurtaj'a süresiz hastane cezası verdi.Kurtaj'ın, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacağı bildirildi.'Lapsus$' hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj ise sağlık kontrolleri sırasında "siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini" belirtti. Video oyunu GTA VI'nın sahibi olan şirket Rockstar, mahkemede, Kurtaj'ın faaliyetlerinin kendilerini 5 milyon dolar zarara soktuğunu açıkladı.Kurtaj, laptobuna el konulmasına rağmen Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar'ın sahip olduğu 90 adet GTA VI görüntüsünü çalarak sosyal medyada yayınlamıştı.Şirketin kullandığı Slack mesaj sistemine sızan Kurtaj, "Eğer Rockstar, 24 saat içinde benimle Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını yayınlayacağım." ifadesini kullanmış ve sürenin dolmasının ardından bir forumda kodları paylaşmıştı.Kurtaj'ın yayınladığı görüntüler, 4 günde 128 milyon kişi tarafından izlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/arjantinde-sozlesmeler-kripto-para-kilo-et-ve-litre-sut-ile-yapilabilecek-1078714726.html
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gta, oyun, bilgisayar oyunu, hacker, hastane, sızdırma
gta, oyun, bilgisayar oyunu, hacker, hastane, sızdırma
İngiltere'de video oyununu internete sızdıran hacker 'süresiz hastane cezasına' çarptırıldı
GTA VI'nın görüntülerini sızdıran hackera süresiz hastane cezası verildi.
İngiltere'de gelecek yıllarda yayınlanması beklenen video oyunu GTA VI'nın görüntülerini yasa dışı bir şekilde internette paylaşan hacker Arion Kurtaj, süresiz hastane cezası aldı. İngiliz medyasına göre, hakim, siber suç işleme isteği ve yeteneğinin kamuoyuna karşı bir risk olduğunu belirterek, Kurtaj'a süresiz hastane cezası verdi.
Kurtaj'ın, sağlıklı ve toplum için tehdit oluşturmayan bir birey haline geldiği kanısına varılana kadar hastanede kalacağı bildirildi.
'Lapsus$' hacker grubunun bir üyesi olan Kurtaj ise sağlık kontrolleri sırasında "siber suç işlemeye en kısa sürede geri dönmek istediğini" belirtti. Video oyunu GTA VI'nın sahibi olan şirket Rockstar, mahkemede, Kurtaj'ın faaliyetlerinin kendilerini 5 milyon dolar zarara soktuğunu açıkladı.
Kurtaj, laptobuna el konulmasına rağmen Amazon Firestick cihazı ve cep telefonuyla Rockstar'ın sahip olduğu 90 adet GTA VI görüntüsünü çalarak sosyal medyada yayınlamıştı.
Şirketin kullandığı Slack mesaj sistemine sızan Kurtaj, "Eğer Rockstar, 24 saat içinde benimle Telegram üzerinden iletişime geçmezse oyunun kodlarını yayınlayacağım." ifadesini kullanmış ve sürenin dolmasının ardından bir forumda kodları paylaşmıştı.
Kurtaj'ın yayınladığı görüntüler, 4 günde 128 milyon kişi tarafından izlenmişti.