https://sputniknews.com.tr/20231222/euro-tarihi-seviyenin-uzerinde-seyrediyor-1078710922.html
Euro tarihi seviyenin üzerinde seyrediyor
Euro tarihi seviyenin üzerinde seyrediyor
İstanbul serbest piyasada dolar 29,1660 liradan, euro 32,0730 liradan güne başladı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T09:42+0300
2023-12-22T09:42+0300
2023-12-22T09:45+0300
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Serbest piyasada 29,1640 liradan alınan dolar, 29,1660 liradan satılıyor. 32,0710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,0730 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,1540 lira, euronun satış fiyatı ise 32,0620 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 112 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 410 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 47 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.764 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.86 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.050 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Euro tarihi seviyenin üzerinde seyrediyor
09:42 22.12.2023 (güncellendi: 09:45 22.12.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 29,1660 liradan, euro 32,0730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,1640 liradan alınan dolar, 29,1660 liradan satılıyor. 32,0710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,0730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,1540 lira, euronun satış fiyatı ise 32,0620 lira olmuştu.
Gram altın bin 921 lira, çeyrek altın 3 bin 112 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 410 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 47 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.764 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 79.86 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.86 dolardan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44.050 dolar seviyesinde seyrediyor.