https://sputniknews.com.tr/20231222/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-2022de-enerjide-disa-bagimlilik-yuzde-678e-dustu-1078716247.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67.8'e düştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67.8'e düştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:30+0300
2023-12-22T11:30+0300
2023-12-22T11:48+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078437259_0:325:2488:1725_1920x0_80_0_0_e66bfd1c672ba0c7382f08e3a565a8ec.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078437259_0:92:2488:1958_1920x0_80_0_0_814fc63201c2161d330061e7c5eac891.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alparslan bayraktar, türkiye
alparslan bayraktar, türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67.8'e düştü
11:30 22.12.2023 (güncellendi: 11:48 22.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi.