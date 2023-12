Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için cerrahi operasyon gerçekleştirdi

https://sputniknews.com.tr/20231222/donetskte-yarali-askerin-sirtindaki-patlayiciyi-cikarmak-icin-cerrahi-operasyon-gerceklestirdi-1078692992.html

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonda görev yapan Batı birlikleri 1. Muhafız Tank Ordusu'nun sağlık ekibinin, yaralı bir askerin sırtından parça tesirli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

Yapılan açıklamada, “Kupyansk yönünde, Batı birlikler grubuna bağlı 1. Muhafız Tank Ordusu'nun tıbbi taburunun askeri doktorları, operasyon sırasında yaralanan askerin vücuduna saplanan parça tesirli el bombasını çıkarmak için çok karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Doktorların, cerrahi müdahale sırasında her an patlayabilecek parça tesirli el bombası fırlatıcısının fitilini çıkardığı bildirildi.Patlayıcının, yaralı askerin omurgasına yakın yumuşak dokularında bulunduğu aktarılırken maddenin her an patlama riski ve ameliyatın aciliyeti gerçeğinin durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.Doktorlar, ameliyatı çelik yelek giyerek gerçekleştirirken, çevredeki diğer hastalar güvenli bir yere taşındı.Bakanlık, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydederken, yaralının durumunun iyi olduğunu ekledi.

