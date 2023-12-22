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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/donetskte-yarali-askerin-sirtindaki-patlayiciyi-cikarmak-icin-cerrahi-operasyon-gerceklestirdi-1078692992.html
Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için cerrahi operasyon gerçekleştirdi
Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için cerrahi operasyon gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonda görev yapan Batı birlikleri 1. Muhafız Tank Ordusu'nun sağlık ekibinin, yaralı bir askerin sırtından parça tesirli... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T11:44+0300
2023-12-22T11:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
video
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Yapılan açıklamada, “Kupyansk yönünde, Batı birlikler grubuna bağlı 1. Muhafız Tank Ordusu'nun tıbbi taburunun askeri doktorları, operasyon sırasında yaralanan askerin vücuduna saplanan parça tesirli el bombasını çıkarmak için çok karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Doktorların, cerrahi müdahale sırasında her an patlayabilecek parça tesirli el bombası fırlatıcısının fitilini çıkardığı bildirildi.Patlayıcının, yaralı askerin omurgasına yakın yumuşak dokularında bulunduğu aktarılırken maddenin her an patlama riski ve ameliyatın aciliyeti gerçeğinin durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.Doktorlar, ameliyatı çelik yelek giyerek gerçekleştirirken, çevredeki diğer hastalar güvenli bir yere taşındı.Bakanlık, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydederken, yaralının durumunun iyi olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/rus-askeri-doktolardan-inanilmaz-ameliyat-bir-askerin-bacagindan-patlamamis-mermi-cikarildi-1074026039.html
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Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için karmaşık bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi
Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için karmaşık bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi
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rusya, ukrayna, video, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya, ukrayna, video, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Donetsk’te yaralı askerin sırtındaki patlayıcıyı çıkarmak için cerrahi operasyon gerçekleştirdi

11:44 22.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonda görev yapan Batı birlikleri 1. Muhafız Tank Ordusu'nun sağlık ekibinin, yaralı bir askerin sırtından parça tesirli bombayı çıkarmak için benzersiz bir operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, “Kupyansk yönünde, Batı birlikler grubuna bağlı 1. Muhafız Tank Ordusu'nun tıbbi taburunun askeri doktorları, operasyon sırasında yaralanan askerin vücuduna saplanan parça tesirli el bombasını çıkarmak için çok karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Doktorların, cerrahi müdahale sırasında her an patlayabilecek parça tesirli el bombası fırlatıcısının fitilini çıkardığı bildirildi.
Patlayıcının, yaralı askerin omurgasına yakın yumuşak dokularında bulunduğu aktarılırken maddenin her an patlama riski ve ameliyatın aciliyeti gerçeğinin durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
Doktorlar, ameliyatı çelik yelek giyerek gerçekleştirirken, çevredeki diğer hastalar güvenli bir yere taşındı.
Bakanlık, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydederken, yaralının durumunun iyi olduğunu ekledi.
Rus askeri doktolardan inanılmaz ameliyat: Bir askerin bacağından patlamamış mermi çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
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31 Temmuz, 19:43
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