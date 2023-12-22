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https://sputniknews.com.tr/20231222/bakandan-kritik-aciklama-asgari-ucret-icin-enflasyonu-isaret-etti-memur-maaslarina-oran-verdi-1078711936.html
Bakandan kritik açıklama: Asgari ücret için enflasyonu işaret etti, memur maaşlarına oran verdi
Bakandan kritik açıklama: Asgari ücret için enflasyonu işaret etti, memur maaşlarına oran verdi
Asgari ücret konusunda herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesini ümit ettiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, yeni yılda... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T10:14+0300
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ekonomi
vedat ışıkhan
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
2024
memur maaşı
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Milyonlarca çalışan yıl sonunun gelmesiyle birlikte 2024 maaş zamları için geri sayıma geçti. "Memur maaşları ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zam oranı ne olacak?" sorularına yanıt ararken, dün gece geç saatlerde Meclis kürsüsünden önemli açıklamalar geldi.'En kısa zamanda hayata geçireceğiz'Asgari ücretin belirlenmesi konusunda enflasyon vurgusu yapan, "Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Memur ve emekli maaşlarıMemurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" değerlendirmesini yaptı.Memur maaşlarında oran ne kadar olacak?Bakan Işıkhan, memur maaşları için de oran verdi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada memur maaşlarına zammın yüzde 50 civarında olacağını tahmin ettiğini belirtirken; asgari ücret zammı için de konuştu. Bakan Işıkhan "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeÇalışan emeklilere yönelik verilecek 5 bin liralık ikramiyeye yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Işıkhan, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/hesapli-emeklilikte-son-2-hafta-1-gunde-51-bin-kazanc-nasil-degisecek-1078627799.html
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Bakandan kritik açıklama: Asgari ücret için enflasyonu işaret etti, memur maaşlarına oran verdi

10:14 22.12.2023
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Asgari ücret konusunda herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesini ümit ettiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, yeni yılda Memur ve asgari ücret zammı için son dakika açıklaması geldi.
Milyonlarca çalışan yıl sonunun gelmesiyle birlikte 2024 maaş zamları için geri sayıma geçti. "Memur maaşları ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zam oranı ne olacak?" sorularına yanıt ararken, dün gece geç saatlerde Meclis kürsüsünden önemli açıklamalar geldi.

'En kısa zamanda hayata geçireceğiz'

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda enflasyon vurgusu yapan, "Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşları

Memurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Memur maaşlarında oran ne kadar olacak?

Bakan Işıkhan, memur maaşları için de oran verdi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada memur maaşlarına zammın yüzde 50 civarında olacağını tahmin ettiğini belirtirken; asgari ücret zammı için de konuştu. Bakan Işıkhan "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye

Çalışan emeklilere yönelik verilecek 5 bin liralık ikramiyeye yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Işıkhan, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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