https://sputniknews.com.tr/20231222/bakan-ersoy-ucretsiz-plaj-sayisi-artacak-1078725981.html
Bakan Ersoy: Ücretsiz plaj sayısı artacak
Bakan Ersoy: Ücretsiz plaj sayısı artacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:50+0300
2023-12-22T13:50+0300
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yaşam
turizm
kültür & sanat
mehmet nuri ersoy
halk plajı
plaj
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı Projesini başlattıklarını anımsattı.Projeye gösterilen ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Ersoy, "Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artıracağız. Bu kapsamda da 2024 yılında, Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı açarak sayılarını 21'e çıkarıyoruz" dedi.Bakan Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yürütülen çalışmaları kademeli olarak artıracaklarını ve 2026 yılında, arkeolojik çalışma sayısını yıllık 800 seviyesine yükselteceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/dunyaca-unlu-plajin-alti-cekirdek-kabugu-doldu-1077548473.html
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turizm, kültür & sanat, mehmet nuri ersoy, halk plajı, plaj
turizm, kültür & sanat, mehmet nuri ersoy, halk plajı, plaj
Bakan Ersoy: Ücretsiz plaj sayısı artacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı Projesini başlattıklarını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, 2019 yılında, 5 yıldız kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı Projesini başlattıklarını anımsattı.
Projeye gösterilen ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Ersoy, "Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artıracağız. Bu kapsamda da 2024 yılında, Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı açarak sayılarını 21'e çıkarıyoruz" dedi.
Bakan Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yürütülen çalışmaları kademeli olarak artıracaklarını ve 2026 yılında, arkeolojik çalışma sayısını yıllık 800 seviyesine yükselteceklerini söyledi.