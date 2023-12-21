https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-esir-ukrayna-birlikleri-donbasstaki-bir-koyu-kasitli-olarak-yogun-bombardimana-tuttu-1078680427.html

Ukraynalı esir: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu

Ukraynalı esir: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu

Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı asker Oleg Belousov, Ukrayna ordusuna ait konvoyun Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T17:57+0300

2023-12-21T17:57+0300

2023-12-21T17:57+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078691512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b59fe1c9fbc741086c3e3d35e8d64819.jpg

Ukraynalı esir asker Oleg Belousov, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasından önce, Ukrayna birliklerinin Donbass'taki bir köyü nasıl yoğun bombardımana tuttuğunu Sputnik’e anlattı.Ukrayna'nın 2014’te başlayan ve Rusya’nın özel askeri operasyonuna kadar süren ‘terörle mücadele operasyonu’ sırasında bölgede yaşananları anlatan Belousov, "Kontrol noktalarında görev yapan Ukraynalı askerlerin sivilleri soydukları, araçlarını aradıkları, telefon ve diğer değerli eşyalarını aldıkları durumlar oldu. Başka bir vaka daha vardı. Köye çok uzak olmayan bir noktadan, bir kilometre kadar uzağından ateş açıldı. Konvoy, köyü doğrudan hedef alarak yoğun ateşe tuttu. Yani tüm silahlardan tam yoğun ateş" dedi.Ukraynalı asker, konvoyun Donbass köyünü kasıtlı olarak ve doğrudan hedef alarak vurduğunu belirterek, "Bu DHC, LHC'dekilerin hepsine karşı bir nefret vardı. Yani onlara karşı bir nefret vardı. Ve genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri o kadar saldırgandı ki Donetsk, Donetsk bölgesine ait kimliklere bakmazlardı” diye konuştu.Ukraynalı piyade er Belousov, Aralık 2023'te Rus birliklerine teslim oldu.

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ukraynalı esir asker: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu Ukraynalı esir asker: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu 2023-12-21T17:57+0300 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, donbass, видео