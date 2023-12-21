https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-esir-ukrayna-birlikleri-donbasstaki-bir-koyu-kasitli-olarak-yogun-bombardimana-tuttu-1078680427.html
Ukraynalı esir: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu
Ukraynalı esir: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu
Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı asker Oleg Belousov, Ukrayna ordusuna ait konvoyun Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:57+0300
2023-12-21T17:57+0300
2023-12-21T17:57+0300
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Ukraynalı esir asker Oleg Belousov, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasından önce, Ukrayna birliklerinin Donbass'taki bir köyü nasıl yoğun bombardımana tuttuğunu Sputnik’e anlattı.Ukrayna'nın 2014’te başlayan ve Rusya’nın özel askeri operasyonuna kadar süren ‘terörle mücadele operasyonu’ sırasında bölgede yaşananları anlatan Belousov, "Kontrol noktalarında görev yapan Ukraynalı askerlerin sivilleri soydukları, araçlarını aradıkları, telefon ve diğer değerli eşyalarını aldıkları durumlar oldu. Başka bir vaka daha vardı. Köye çok uzak olmayan bir noktadan, bir kilometre kadar uzağından ateş açıldı. Konvoy, köyü doğrudan hedef alarak yoğun ateşe tuttu. Yani tüm silahlardan tam yoğun ateş" dedi.Ukraynalı asker, konvoyun Donbass köyünü kasıtlı olarak ve doğrudan hedef alarak vurduğunu belirterek, "Bu DHC, LHC'dekilerin hepsine karşı bir nefret vardı. Yani onlara karşı bir nefret vardı. Ve genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri o kadar saldırgandı ki Donetsk, Donetsk bölgesine ait kimliklere bakmazlardı” diye konuştu.Ukraynalı piyade er Belousov, Aralık 2023'te Rus birliklerine teslim oldu.
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Ukraynalı esir asker: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu
Ukraynalı esir asker: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu
2023-12-21T17:57+0300
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video, rusya, ukrayna, donbass, видео
video, rusya, ukrayna, donbass, видео
Ukraynalı esir: Ukrayna birlikleri Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttu
Rus güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı asker Oleg Belousov, Ukrayna ordusuna ait konvoyun Donbass'taki bir köyü kasıtlı olarak yoğun bombardımana tuttuğunu söyledi.
Ukraynalı esir asker Oleg Belousov, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasından önce, Ukrayna birliklerinin Donbass'taki bir köyü nasıl yoğun bombardımana tuttuğunu Sputnik’e anlattı.
Ukrayna'nın 2014’te başlayan ve Rusya’nın özel askeri operasyonuna kadar süren ‘terörle mücadele operasyonu’ sırasında bölgede yaşananları anlatan Belousov, "Kontrol noktalarında görev yapan Ukraynalı askerlerin sivilleri soydukları, araçlarını aradıkları, telefon ve diğer değerli eşyalarını aldıkları durumlar oldu. Başka bir vaka daha vardı. Köye çok uzak olmayan bir noktadan, bir kilometre kadar uzağından ateş açıldı. Konvoy, köyü doğrudan hedef alarak yoğun ateşe tuttu. Yani tüm silahlardan tam yoğun ateş" dedi.
Ukraynalı asker, konvoyun Donbass köyünü kasıtlı olarak ve doğrudan hedef alarak vurduğunu belirterek, "Bu DHC, LHC'dekilerin hepsine karşı bir nefret vardı. Yani onlara karşı bir nefret vardı. Ve genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri o kadar saldırgandı ki Donetsk, Donetsk bölgesine ait kimliklere bakmazlardı” diye konuştu.
Ukraynalı piyade er Belousov, Aralık 2023'te Rus birliklerine teslim oldu.