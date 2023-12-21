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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-askerden-mesaj-anne-ben-gazzedeyim-1078689850.html
Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'
Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'
Ukraynalı bir askerin Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu saflarında Filistin'e karşı savaştığını gösteren bir video yayımlandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T16:38+0300
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Söz konusu videoda bir askerin Gazze Şeridi'nde bir okulda bulunan tahtaya Ukrayna dilinde bazı sloganlar ve "Anne ben Gazze'deyim" yazdığı görüldü.Savaşın ilk günlerinden beri İsrail'de olduğunu belirten Ukraynalı asker, İsrail bürokrasisinin kendisini biraz uğraştırdığını ve 3-5 gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına katıldığını belirtti. İsrail'e gelen askerin daha evvel Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı bir askeri birlikte görev yaptığı ifade edildi.Daha önce ise bazı kaynaklar El Kassam Tugayları'nın pusuda 7 Ukraynalının öldürüldüğünden bahsetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-basini-zelenskiy-dayanisma-nisanesi-olarak-israili-ziyaret-etmek-istiyor-1076270475.html
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Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'

16:38 21.12.2023 (güncellendi: 16:41 21.12.2023)
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023
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Ukraynalı bir askerin Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu saflarında Filistin'e karşı savaştığını gösteren bir video yayımlandı.
Söz konusu videoda bir askerin Gazze Şeridi'nde bir okulda bulunan tahtaya Ukrayna dilinde bazı sloganlar ve "Anne ben Gazze'deyim" yazdığı görüldü.
Savaşın ilk günlerinden beri İsrail'de olduğunu belirten Ukraynalı asker, İsrail bürokrasisinin kendisini biraz uğraştırdığını ve 3-5 gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına katıldığını belirtti.
İsrail'e gelen askerin daha evvel Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı bir askeri birlikte görev yaptığı ifade edildi.
Daha önce ise bazı kaynaklar El Kassam Tugayları'nın pusuda 7 Ukraynalının öldürüldüğünden bahsetmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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