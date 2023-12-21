https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-askerden-mesaj-anne-ben-gazzedeyim-1078689850.html

Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'

Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'

Ukraynalı bir askerin Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu saflarında Filistin'e karşı savaştığını gösteren bir video yayımlandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna

israil

ukrayna krizi

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Söz konusu videoda bir askerin Gazze Şeridi'nde bir okulda bulunan tahtaya Ukrayna dilinde bazı sloganlar ve "Anne ben Gazze'deyim" yazdığı görüldü.Savaşın ilk günlerinden beri İsrail'de olduğunu belirten Ukraynalı asker, İsrail bürokrasisinin kendisini biraz uğraştırdığını ve 3-5 gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına katıldığını belirtti. İsrail'e gelen askerin daha evvel Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı bir askeri birlikte görev yaptığı ifade edildi.Daha önce ise bazı kaynaklar El Kassam Tugayları'nın pusuda 7 Ukraynalının öldürüldüğünden bahsetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-basini-zelenskiy-dayanisma-nisanesi-olarak-israili-ziyaret-etmek-istiyor-1076270475.html

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filistin

gazze

gazze şeridi

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