https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-askerden-mesaj-anne-ben-gazzedeyim-1078689850.html
Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'
Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'
Ukraynalı bir askerin Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu saflarında Filistin'e karşı savaştığını gösteren bir video yayımlandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T16:38+0300
2023-12-21T16:38+0300
2023-12-21T16:41+0300
ukrayna
israil
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Söz konusu videoda bir askerin Gazze Şeridi'nde bir okulda bulunan tahtaya Ukrayna dilinde bazı sloganlar ve "Anne ben Gazze'deyim" yazdığı görüldü.Savaşın ilk günlerinden beri İsrail'de olduğunu belirten Ukraynalı asker, İsrail bürokrasisinin kendisini biraz uğraştırdığını ve 3-5 gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına katıldığını belirtti. İsrail'e gelen askerin daha evvel Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı bir askeri birlikte görev yaptığı ifade edildi.Daha önce ise bazı kaynaklar El Kassam Tugayları'nın pusuda 7 Ukraynalının öldürüldüğünden bahsetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-basini-zelenskiy-dayanisma-nisanesi-olarak-israili-ziyaret-etmek-istiyor-1076270475.html
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Ukraynalı askerden mesaj: 'Anne ben Gazze'deyim'
16:38 21.12.2023 (güncellendi: 16:41 21.12.2023)
Ukraynalı bir askerin Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu saflarında Filistin'e karşı savaştığını gösteren bir video yayımlandı.
Söz konusu videoda bir askerin Gazze Şeridi'nde bir okulda bulunan tahtaya Ukrayna dilinde bazı sloganlar ve "Anne ben Gazze'deyim" yazdığı görüldü.
Savaşın ilk günlerinden beri İsrail'de olduğunu belirten Ukraynalı asker, İsrail bürokrasisinin kendisini biraz uğraştırdığını ve 3-5 gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri saflarına katıldığını belirtti.
İsrail'e gelen askerin daha evvel Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı bir askeri birlikte görev yaptığı ifade edildi.
Daha önce ise bazı kaynaklar El Kassam Tugayları'nın pusuda 7 Ukraynalının öldürüldüğünden bahsetmişti.