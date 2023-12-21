https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-rusyaya-karsi-mucadeleye-tum-vatandaslar-katilmali-1078694474.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya’ya karşı mücadeleye ülkenin tüm vatandaşlarının katılması gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T18:39+0300
2023-12-21T18:39+0300
2023-12-21T18:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi
aleksey danilov
rada
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
ukrayna genelkurmay başkanlığı
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna televizyonu ‘Rada’ya verdiği demeçte, Rusya ile çatışmayı yalnızca ordunun meselesi olarak görmeyi bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkenin tüm vatandaşlarının mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.Danilov, “Daha önce savaşın yalnızca ordunun meselesi olduğuna ve ülkenin geri kalanının kendi hayatını yaşayabileceğine inanıldığı o sakin zaman geride kaldı. Bu sona ermeli, bu şekilde yürümez. Bu çatışmaya ayırım olmaksızın herkes katılmalı. Birileri savaşıyor, birileri kumarhanede kağıt oynuyor. Bu adil değil” dedi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu, yeni seferberliğin Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html
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ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov, rada, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov, rada, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya’ya karşı mücadeleye ülkenin tüm vatandaşlarının katılması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna televizyonu ‘Rada’ya verdiği demeçte, Rusya ile çatışmayı yalnızca ordunun meselesi olarak görmeyi bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkenin tüm vatandaşlarının mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.
Danilov, “Daha önce savaşın yalnızca ordunun meselesi olduğuna ve ülkenin geri kalanının kendi hayatını yaşayabileceğine inanıldığı o sakin zaman geride kaldı. Bu sona ermeli, bu şekilde yürümez. Bu çatışmaya ayırım olmaksızın herkes katılmalı. Birileri savaşıyor, birileri kumarhanede kağıt oynuyor. Bu adil değil” dedi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu, yeni seferberliğin Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını belirtmişti.