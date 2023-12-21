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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-rusyaya-karsi-mucadeleye-tum-vatandaslar-katilmali-1078694474.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya’ya karşı mücadeleye ülkenin tüm vatandaşlarının katılması gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T18:39+0300
2023-12-21T18:39+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna televizyonu ‘Rada’ya verdiği demeçte, Rusya ile çatışmayı yalnızca ordunun meselesi olarak görmeyi bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkenin tüm vatandaşlarının mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.Danilov, “Daha önce savaşın yalnızca ordunun meselesi olduğuna ve ülkenin geri kalanının kendi hayatını yaşayabileceğine inanıldığı o sakin zaman geride kaldı. Bu sona ermeli, bu şekilde yürümez. Bu çatışmaya ayırım olmaksızın herkes katılmalı. Birileri savaşıyor, birileri kumarhanede kağıt oynuyor. Bu adil değil” dedi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu, yeni seferberliğin Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html
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ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov, rada, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov, rada, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı

18:39 21.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY Aleksey Danilov
 Aleksey Danilov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya’ya karşı mücadeleye ülkenin tüm vatandaşlarının katılması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna televizyonu ‘Rada’ya verdiği demeçte, Rusya ile çatışmayı yalnızca ordunun meselesi olarak görmeyi bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkenin tüm vatandaşlarının mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.
Danilov, “Daha önce savaşın yalnızca ordunun meselesi olduğuna ve ülkenin geri kalanının kendi hayatını yaşayabileceğine inanıldığı o sakin zaman geride kaldı. Bu sona ermeli, bu şekilde yürümez. Bu çatışmaya ayırım olmaksızın herkes katılmalı. Birileri savaşıyor, birileri kumarhanede kağıt oynuyor. Bu adil değil” dedi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu, yeni seferberliğin Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını belirtmişti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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