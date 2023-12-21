https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-rusyaya-karsi-mucadeleye-tum-vatandaslar-katilmali-1078694474.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya’ya karşı mücadeleye ülkenin tüm vatandaşlarının katılması gerektiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T18:39+0300

2023-12-21T18:39+0300

2023-12-21T18:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi

aleksey danilov

rada

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna televizyonu ‘Rada’ya verdiği demeçte, Rusya ile çatışmayı yalnızca ordunun meselesi olarak görmeyi bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, ülkenin tüm vatandaşlarının mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.Danilov, “Daha önce savaşın yalnızca ordunun meselesi olduğuna ve ülkenin geri kalanının kendi hayatını yaşayabileceğine inanıldığı o sakin zaman geride kaldı. Bu sona ermeli, bu şekilde yürümez. Bu çatışmaya ayırım olmaksızın herkes katılmalı. Birileri savaşıyor, birileri kumarhanede kağıt oynuyor. Bu adil değil” dedi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisine 450-500 bin kişiyi daha seferber etme talebiyle başvurduğunu, yeni seferberliğin Ukrayna bütçesine 500 milyar grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html

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ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi, aleksey danilov, rada, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı