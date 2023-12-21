https://sputniknews.com.tr/20231221/rus-uzman-ortadogu-abd-icin-kaybedilmistir-1078697331.html

Rus uzman: Ortadoğu ABD için kaybedilmiştir

Rus uzman: Ortadoğu ABD için kaybedilmiştir

ABD’nin Filistin-İsrail çatışmasındaki rolü ile ilgili yorumda bulunan Rus siyaset bilimci Zeltın, ABD’nin bölgeye gönderdiği uçak gemilerinin İsrail’i... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T20:03+0300

2023-12-21T20:03+0300

2023-12-21T20:03+0300

görüş

ortadoğu

abd

gazze şeridi

gazze

israil-filistin

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmış olan USS Gerald Ford uçak gemisini ziyaret etti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önce USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemilerinin bölgeye konuşlandırılması talimatını vermiş ve bu kararın, gerekirse İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi arasındaki çatışmanın diğer ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla verildiğini belirtmişti.Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Politikası Fakültesi Doğu Araştırmaları Okulu Kıdemli Öğretim Görevlisi, Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı Andrey Zeltın, Sputnik’e demecinde ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasına katılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.ABD Donanmasına ait USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemilerinin bölgedeki varlığının İsrail'i koruma, hatta baskı kurma amacı taşımadığını ifade eden Zeltın, “Onların yalnızca gösteri amacıyla, üçüncü taraflara çatışmanın ABD tarafından göz ardı edilmediğini ve bundan yalnızca Amerika'nın yararlanabileceğini göstermek için orada bulundukları ortada” diye konuştu.ABD’nin bu yöndeki açıklamalarının yorum açısından son derece belirsiz olduğuna dikkat çeken Zeltın, “Amerikalıların eylemleri çelişkili, ilk başta İsrail ve Hamas'a barış çağrısında bulunuyorlar, aynı zamanda BM'nin ateşkes projesini kabul etmiyorlar ve İsrail’in bombalamalarını kınamıyorlar. Hemen ardından ise çatışmanın sona ermesini istediklerini ve güya bu amaçla uçak gemileri Akdeniz'e konuşlandırdıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda, elbette ABD'nin askeri gücünün şu anda Ukrayna'ya harcandığı göz önüne alındığında, İsrail-Filistin çatışmasını büyütmek onlar için yararlı bir şey değil” vurgusunu yaptı.Rus siyaset bilimci, şu anda durumun 20 yıl öncesinden biraz daha farklı olduğunu dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html

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2023

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ortadoğu, abd, gazze şeridi, gazze, israil-filistin