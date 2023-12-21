https://sputniknews.com.tr/20231221/putin-batili-ulkelerin-rusyayla-isbirligini-reddetmesi-kendi-meseleleri-1078691370.html
Putin: Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini reddetmesi kendi meseleleri
Putin: Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini reddetmesi kendi meseleleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya ile işbirliği yapmayı reddetmesinin kendi meseleleri olduğunu belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:03+0300
2023-12-21T17:03+0300
2023-12-21T17:03+0300
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vladimir putin
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Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin bugünkü toplantısına katılan Putin, Batılı ülkelerin Rusya ile işbirliği konusunda nelere dayanarak hareket etmelerini kendilerinin düşünmesi gerektiğini söyledi.Rusya'nın ne Kuzey Amerika'ya ne de Avrupa ülkelerine kapalı olduğuna dikkat çeken Putin, Batı’ya artık şaklabanlık etmeyi bırakma zamanı geldiğini ve Batılı ülkelerin istemeleri halinde Moskova ile işbirliğinden yararlanmaya başlayabileceklerine işaret etti.Rus lider, “Bu onların kendi meselesi ve kararı. Neye dayanarak hareket etmeleri, Rusya'nın yok edilmesi ile ilgili kısa ömürlü düşüncelerine mi, yoksa kendi ülkelerinin, kendi halklarının çok kutuplu dünyanın modern demokratik temeli üzerine dünyayla ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili çıkarlarına dayanarak mı hareket etmeleri gerektiğini bırakın kendileri düşünsün. Ama tekrar ediyorum, bu onların kendi meselesi” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html
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rusya, vladimir putin, batı, avrupa
rusya, vladimir putin, batı, avrupa
Putin: Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini reddetmesi kendi meseleleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya ile işbirliği yapmayı reddetmesinin kendi meseleleri olduğunu belirtti.
Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin bugünkü toplantısına katılan Putin, Batılı ülkelerin
Rusya ile işbirliği konusunda nelere dayanarak hareket etmelerini kendilerinin düşünmesi gerektiğini söyledi.
Rusya'nın ne Kuzey Amerika'ya ne de Avrupa ülkelerine kapalı olduğuna dikkat çeken Putin, Batı’ya artık şaklabanlık etmeyi bırakma zamanı geldiğini ve Batılı ülkelerin istemeleri halinde Moskova ile işbirliğinden yararlanmaya başlayabileceklerine işaret etti.
Rus lider, “Bu onların kendi meselesi ve kararı. Neye dayanarak hareket etmeleri, Rusya'nın yok edilmesi ile ilgili kısa ömürlü düşüncelerine mi, yoksa kendi ülkelerinin, kendi halklarının çok kutuplu dünyanın modern demokratik temeli üzerine dünyayla ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili çıkarlarına dayanarak mı hareket etmeleri gerektiğini bırakın kendileri düşünsün. Ama tekrar ediyorum, bu onların kendi meselesi” vurgusunu yaptı.