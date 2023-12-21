https://sputniknews.com.tr/20231221/putin-batili-ulkelerin-rusyayla-isbirligini-reddetmesi-kendi-meseleleri-1078691370.html

Putin: Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini reddetmesi kendi meseleleri

Putin: Batılı ülkelerin Rusya'yla işbirliğini reddetmesi kendi meseleleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya ile işbirliği yapmayı reddetmesinin kendi meseleleri olduğunu belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T17:03+0300

2023-12-21T17:03+0300

2023-12-21T17:03+0300

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Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin bugünkü toplantısına katılan Putin, Batılı ülkelerin Rusya ile işbirliği konusunda nelere dayanarak hareket etmelerini kendilerinin düşünmesi gerektiğini söyledi.Rusya'nın ne Kuzey Amerika'ya ne de Avrupa ülkelerine kapalı olduğuna dikkat çeken Putin, Batı’ya artık şaklabanlık etmeyi bırakma zamanı geldiğini ve Batılı ülkelerin istemeleri halinde Moskova ile işbirliğinden yararlanmaya başlayabileceklerine işaret etti.Rus lider, “Bu onların kendi meselesi ve kararı. Neye dayanarak hareket etmeleri, Rusya'nın yok edilmesi ile ilgili kısa ömürlü düşüncelerine mi, yoksa kendi ülkelerinin, kendi halklarının çok kutuplu dünyanın modern demokratik temeli üzerine dünyayla ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili çıkarlarına dayanarak mı hareket etmeleri gerektiğini bırakın kendileri düşünsün. Ama tekrar ediyorum, bu onların kendi meselesi” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

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