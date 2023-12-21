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Prof. Dr. Naci Görür İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı iddialarını yanıtladı
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı iddialarını yanıtladı
Prof. Dr. Naci Görür, hakkında çıkan İBB Başkanlığına aday olacağı haberlerini yalanladı ve 'Ben bilim insanıyım' dedi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul adayı olacağı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.Görür sosyal medya hesabından şunları söyledi:
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naci görür, deprem, siyaset
naci görür, deprem, siyaset

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı iddialarını yanıtladı

14:58 21.12.2023
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA
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Prof. Dr. Naci Görür, hakkında çıkan İBB Başkanlığına aday olacağı haberlerini yalanladı ve 'Ben bilim insanıyım' dedi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul adayı olacağı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
Görür sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Sevgili arkadaşlar, beni tanıyorsunuz ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum: Şu anda bir çok basın mensubu arayarak bir partinin İstanbul’a Belediye Başkan adayı olarak gösterileceğimi söyleyerek doğruluğunu teyid ettirmek istiyorlar. Doğru olan şu. Ben bir bilim adamıyım, öyle de kalmak istiyorum. Hayatımı halkımı deprem konusunda aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya ve deprem kültürü oluşturmaya adadım. Deprem siyaset üstü bir konudur. İnsanlarımızı göçük altından AKP, MHP, CHP diye çıkartmıyoruz. Siyasetçi olursam herkese sesimi duyramam. Ama şu kesin, hangi parti deprem hakkında hasbel kader bilgime ihtiyaç duyarsa bilim adamı olarak hepsinin emrinde olurum, sevgiyle."
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