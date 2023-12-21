https://sputniknews.com.tr/20231221/husilerin-temsilcisi-amer-yemene-saldirmaya-calisacak-her-bir-abd-gemisini-vuracagiz-1078698643.html
Husilerin temsilcisi Amer: Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracağız
Husilerin temsilcisi Amer: Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracağız
Yemen’deki Şii hareket Ensarallah’ın Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracaklarını ve... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:37+0300
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Husiler de olarak bilinen Ensarallah hareketinin Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde yapmayı planladığı deniz operasyonları, saflarına kimleri çekerlerse çeksinler, yeni bir şey getirmeyecek, çünkü Washington bunu çoktandır yapıyor. Bu, İsrail’e yönelik askeri operasyonlarımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek, çünkü ABD kuvvetleri hiçbir şey başaramıyor. Yaptıkları tek şey, bazı füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemek, ancak Ensarallah savaşçıları İsrail limanlarına giden tüm gemilerin geçişini engellemeyi başardı” ifadesini kullandı.Amer, “Hareketimizin duruşu son derece net, Filistin davasını tereddütsüz destekleyeceğiz ve İsrail'i savunan, Gazze'deki ateşkes çabalarını engelleyen canilere karşı durmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.“Yemen’in on yılı aşkın süredir yaşadığı ağır yaralar ve krizler, Amerikan saldırganlığının ve Sana'ya saldıran herkese verdiği sınırsız desteğin sonucu” diyen Husilerin temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231220/yemende-husiler-gazze-icin-savasci-seferberligi-baslatti-1078656131.html
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Husilerin temsilcisi Amer: Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracağız
Yemen’deki Şii hareket Ensarallah’ın Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracaklarını ve Washington’la doğrudan çatışmaya hazır olduklarını belirtti.
Husiler de olarak bilinen Ensarallah hareketinin Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde yapmayı planladığı deniz operasyonları, saflarına kimleri çekerlerse çeksinler, yeni bir şey getirmeyecek, çünkü Washington bunu çoktandır yapıyor. Bu, İsrail’e yönelik askeri operasyonlarımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek, çünkü ABD kuvvetleri hiçbir şey başaramıyor. Yaptıkları tek şey, bazı füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemek, ancak Ensarallah savaşçıları İsrail limanlarına giden tüm gemilerin geçişini engellemeyi başardı” ifadesini kullandı.
Amer, “Hareketimizin duruşu son derece net, Filistin davasını tereddütsüz destekleyeceğiz ve İsrail'i savunan, Gazze'deki ateşkes çabalarını engelleyen canilere karşı durmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
“Yemen’in on yılı aşkın süredir yaşadığı ağır yaralar ve krizler, Amerikan saldırganlığının ve Sana'ya saldıran herkese verdiği sınırsız desteğin sonucu” diyen Husilerin temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi ABD, Kızıldeniz’deki varlığını güçlendirmeye çalışıyor. Amaç, yeni uluslararası kriz kışkırtmak ve içine olabildiğince fazla ülkeyi çekmek. Uyarmak istiyorum. Ensarrallah, Yemen’e saldıracak her bir Amerikan gemisini vuracak. Hatta Washington’la doğrudan çatışma çıkmasını umuyoruz, çünkü ABD çoktandır vekalet savaşları yürütüyor ve bölgede her türlü barışçıl çözüme engel oluyor.”