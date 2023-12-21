https://sputniknews.com.tr/20231221/husilerin-temsilcisi-amer-yemene-saldirmaya-calisacak-her-bir-abd-gemisini-vuracagiz-1078698643.html

Husilerin temsilcisi Amer: Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracağız

Husilerin temsilcisi Amer: Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracağız

Yemen’deki Şii hareket Ensarallah’ın Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Yemen’e saldırmaya çalışacak her bir ABD gemisini vuracaklarını ve... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T21:37+0300

2023-12-21T21:37+0300

2023-12-21T21:37+0300

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Husiler de olarak bilinen Ensarallah hareketinin Medya İlişkileri Sorumlusu Nsaruddin Amer, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde yapmayı planladığı deniz operasyonları, saflarına kimleri çekerlerse çeksinler, yeni bir şey getirmeyecek, çünkü Washington bunu çoktandır yapıyor. Bu, İsrail’e yönelik askeri operasyonlarımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek, çünkü ABD kuvvetleri hiçbir şey başaramıyor. Yaptıkları tek şey, bazı füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemek, ancak Ensarallah savaşçıları İsrail limanlarına giden tüm gemilerin geçişini engellemeyi başardı” ifadesini kullandı.Amer, “Hareketimizin duruşu son derece net, Filistin davasını tereddütsüz destekleyeceğiz ve İsrail'i savunan, Gazze'deki ateşkes çabalarını engelleyen canilere karşı durmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.“Yemen’in on yılı aşkın süredir yaşadığı ağır yaralar ve krizler, Amerikan saldırganlığının ve Sana'ya saldıran herkese verdiği sınırsız desteğin sonucu” diyen Husilerin temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231220/yemende-husiler-gazze-icin-savasci-seferberligi-baslatti-1078656131.html

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