https://sputniknews.com.tr/20231221/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1078698763.html
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T21:37+0300
2023-12-21T21:37+0300
2023-12-21T21:42+0300
hatay
deprem
afad
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/balikesirde-korkutan-deprem-1078629514.html
hatay
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, deprem, afad
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:37 21.12.2023 (güncellendi: 21:42 21.12.2023)
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.