https://sputniknews.com.tr/20231221/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1078698763.html

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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hatay

deprem

afad

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/balikesirde-korkutan-deprem-1078629514.html

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