https://sputniknews.com.tr/20231221/gazzede-5-yasin-altindaki-cocuklarda-gorulen-ishal-vakalari-25-kat-artti-1078666050.html

Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı

Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T00:42+0300

2023-12-21T00:42+0300

2023-12-21T00:42+0300

israil- filistin çatışması

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

gazze şeridi

gazze

israil-filistin

nebil isra

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078279107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8163869c62194776ac53cc20451a417c.jpg

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.Ghebreyesus, "(Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/kassam-tugaylari-gazzede-3-gunde-25-israil-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1078662891.html

gazze şeridi

gazze

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, nebil isra, israil