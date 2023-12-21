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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/gazzede-5-yasin-altindaki-cocuklarda-gorulen-ishal-vakalari-25-kat-artti-1078666050.html
Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı
Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.Ghebreyesus, "(Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kassam-tugaylari-gazzede-3-gunde-25-israil-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1078662891.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, nebil isra, israil
dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, nebil isra, israil

Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı

00:42 21.12.2023
© AA / Jehad Alshrafiİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA / Jehad Alshrafi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.
Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.
Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.
Ghebreyesus, "(Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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