https://sputniknews.com.tr/20231221/gazzede-5-yasin-altindaki-cocuklarda-gorulen-ishal-vakalari-25-kat-artti-1078666050.html
Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı
Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T00:42+0300
2023-12-21T00:42+0300
2023-12-21T00:42+0300
israil- filistin çatışması
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
gazze şeridi
gazze
israil-filistin
nebil isra
israil
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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.Ghebreyesus, "(Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kassam-tugaylari-gazzede-3-gunde-25-israil-askerinin-olduruldugunu-duyurdu-1078662891.html
gazze şeridi
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, nebil isra, israil
dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, gazze şeridi, gazze, israil-filistin, nebil isra, israil
Gazze'de 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishal vakaları 25 kat arttı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.
Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.
Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.
Ghebreyesus, "(Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.