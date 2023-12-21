https://sputniknews.com.tr/20231221/eren-erdem-kendimi-taksim-meydaninda-asarim--1078699018.html

Eren Erdem: Kendimi Taksim meydanında asarım

Eren Erdem: Kendimi Taksim meydanında asarım

Kemal Kılıçdaroğlu dönemine Sosyal Medya’da sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Eren Erdem kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T21:46+0300

2023-12-21T21:46+0300

2023-12-21T21:46+0300

eren erdem

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

sosyal medya

politika

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CHP'de önceki dönem Parti Meclisi Üyesi olan ve seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sosyal Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem kendisine yöneltilen “partiyi zarar uğrattı ve trol ordusu kurdu eleştirilerine” sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdem, “Sustum… sustum… sustum… Ama bir yere kadar! Basına ve kamuoyuna saygılarımla arz eder; bu açıklamayı baştan sona kadar dinlemelerini rica ederim. Konuyla ilgili “ilk ve son” açıklamamdır” ifadeleriyle bir video paylaştı.Eren Erdem videoda “Beş buçuk aylık görev sürem boyunca partiye kamera, tripod, ışık sistemleri, grafik bilgisayarı alındı. Peki bunlar partinin parası ile alındı, hayır. Parti kasasından sıfır lira çıktı. Aldım getirdim partinin envanterine kaydettim. Benden sonraki arkadaşıma devrettim. Sayın Özgür Karabat hepsini biliyor hepsi defterlerde kayıtlı. Bu insanlarına Kemal Kılıçdaroğlu dönemini zan altında bırakmalarına neden izin veriyorsunuz. Görev yaptığım süre içerisinde benim biriminin kullandığı paranın değeri sıfır TL. Sayın Karabat aksini ispat etme noktasında tek bir cümle kurarsa, kendimi Taksim Meydanı’nda asarım” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20201220/chpli-eren-erdem-ben-de-cezaevinde-ciplak-arandim-1043435189.html

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eren erdem, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya