https://sputniknews.com.tr/20231221/eline-tas-alip-35-aracin-camini-parcaladi-1078686036.html

Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı

Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

polis

taş

araba

saldırı

video

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Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi. Aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti.O anlar ise saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otoparkta geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü. Görüntüde, şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattığı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlar da görüntüde yer aldı.

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Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı 2023-12-21T14:08+0300 true PT0M32S

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Sputnik Türkiye

polis, taş, araba, saldırı, video, видео