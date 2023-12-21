https://sputniknews.com.tr/20231221/eline-tas-alip-35-aracin-camini-parcaladi-1078686036.html
Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı
Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T14:08+0300
2023-12-21T14:08+0300
2023-12-21T14:08+0300
yaşam
polis
taş
araba
saldırı
video
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Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi. Aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti.O anlar ise saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otoparkta geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü. Görüntüde, şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattığı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlar da görüntüde yer aldı.
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Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı
Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı
2023-12-21T14:08+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
polis, taş, araba, saldırı, video, видео
polis, taş, araba, saldırı, video, видео
Eline taş alıp 35 aracın camını parçaladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elindeki taşla sırasıyla 35 aracın camını kıran şüpheli saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi. Aracını park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kendi otomobiliyle birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön, kimisinin ise arka camının taşla kırıldığını tespit etti.
O anlar ise saniye saniye şehir kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otoparkta geldiği, bir süre gezindiği ve araçları gözüne kestirdiği görüldü. Görüntüde, şahsın yanında bulunan taşı çıkartarak camlara fırlattığı, sırayla birçok otomobile bu şekilde zarar verdiği anlar kaydedildi. Aynı zamanda şüphelinin camları kırdıktan sonra otoparktan ayrıldığı anlar da görüntüde yer aldı.