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Dünyanın en kötü yemeklerinden biri seçilmişti: 'Fiyatı iki katına çıktı'
Dünyanın en kötü yemeklerinden biri seçilmişti: 'Fiyatı iki katına çıktı'
Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilen karalahana çorbası ile ilgili haberlerin basında çıkmasının ardından... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T13:58+0300
2023-12-21T14:02+0300
politika
lahana
yemek
doğu karadeniz
trabzon
tasteatlas
çorba
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Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan karalahana çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı almıştı.Karalahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkilere sebep olmuştu. Karalahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan karalahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.Satışlar arttıSöz konusu haberlerden sonra Karalahana çorbası ve sarmasına olan talebin arttığını gözlemlenirken pazarcılar karalahananın gündemde olmasının satışları olumlu etkilediğini belirttiler. Karalahananın pazardaki fiyatı şu anda bağ başına fiyatının 10 lira olduğu ifade edildi.Pazarcılar talebin arttığını ve bugünlerde satışların iyi olduğunu söylerken karalahananın diğer ülkelerde bilinmediğini ve çok harika bir yemek olduğunu vurguladılar. 'Et ile yarışır'Bu aralar satışları güzel olduğunu vurgulayan bir diğer Pazarcı da, "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.Yine 20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği karalahanaları pazara gelerek satan bir kadın Pazarcı, karalahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği karalahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Karalahanayı çok alıyorlar" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231215/karadenizliler-karalahana-corbasina-sahip-cikti-en-kotu-yemek-diye-bir-kavram-yoktur-1078493475.html
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lahana, yemek, doğu karadeniz, trabzon, tasteatlas, çorba
lahana, yemek, doğu karadeniz, trabzon, tasteatlas, çorba

Dünyanın en kötü yemeklerinden biri seçilmişti: 'Fiyatı iki katına çıktı'

13:58 21.12.2023 (güncellendi: 14:02 21.12.2023)
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW102935Kara lahana
Kara lahana - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW102935
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Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilen karalahana çorbası ile ilgili haberlerin basında çıkmasının ardından karalahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, köylü kadınlar gelen aşırı talepleri fırsata çevirdi.
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan karalahana çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı almıştı.
Karalahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkilere sebep olmuştu. Karalahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan karalahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

Satışlar arttı

Söz konusu haberlerden sonra Karalahana çorbası ve sarmasına olan talebin arttığını gözlemlenirken pazarcılar karalahananın gündemde olmasının satışları olumlu etkilediğini belirttiler. Karalahananın pazardaki fiyatı şu anda bağ başına fiyatının 10 lira olduğu ifade edildi.
Pazarcılar talebin arttığını ve bugünlerde satışların iyi olduğunu söylerken karalahananın diğer ülkelerde bilinmediğini ve çok harika bir yemek olduğunu vurguladılar.

'Et ile yarışır'

Bu aralar satışları güzel olduğunu vurgulayan bir diğer Pazarcı da, "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Yine 20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği karalahanaları pazara gelerek satan bir kadın Pazarcı, karalahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği karalahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Karalahanayı çok alıyorlar" şeklinde konuştu.
Karadenizliler karalahana çorbasına sahip çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
YAŞAM
Karadenizliler karalahana çorbasına sahip çıktı: 'En kötü yemek diye bir kavram yoktur'
15 Aralık, 12:40
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