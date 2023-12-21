CHP Genel Başkanı Özel, Atalay kararını değerlendirdi: 'Bir an önce uygulanması gerekir'

"Bir saate, 'saat doğru gösteriyor, ne diyeceksiniz' diye sorulur mu? Saat doğru göstermiş ama yanlış yapanların, Türkiye'yi sürekli mahcup edenlerin, hem kendi içinde hem dünyada tartıştıranların, artık bu yüksek mahkemenin kararlarından bir ders alması gerekir. Bugün Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. 'Saat doğru göstermiş, ne diyeceksiniz' diye sorulmaz; gerçeği çarpıtanlara, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyenlere ve sürekli Türkiye'yi tartıştıranlara sormak lazım. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika, Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir."