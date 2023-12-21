https://sputniknews.com.tr/20231221/ab-ulkesinde-turkiye-krizi-siyaseti-karistirdi-disisleri-bakanina-sert-uyari-1078671833.html
AB ülkesinde 'Türkiye krizi' siyaseti karıştırdı: Dışişleri Bakanı'na sert uyarı
AB ülkesinde 'Türkiye krizi' siyaseti karıştırdı: Dışişleri Bakanı'na sert uyarı
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, geçen hafta Ermenistan'a yaptığı ziyarette, hükümetin ve Riigikogu Dışişleri Komitesi'nin onayı olmamasına rağmen, 'sözde... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T10:16+0300
2023-12-21T10:16+0300
2023-12-21T10:19+0300
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Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan'a yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabı X'ten "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzojan ile görüşmemde, Estonyalıların Ermeni halkına, kendi halklarına yönelik soykırımı tanımamamızı borçlu olduklarını ve bu süreci Estonya Parlamentosu'nda başlatacağımı vurguladım" paylaşımı yaptı. Siyasi krize neden olduSöz konusu açıklamaya Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marko Mihkelson'dan sert tepki geldi. Mihkelson, Estonya'nın Ermenistan'ın iddialarını tanıyarak Türkiye'yle ilişkileri zayıflatmasının büyük hata olacağı uyarısında bulundu.Tsahkna'nın önerisini şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Mihkelson, konunun parlamentoda hiç tartışılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda Tsahkna ile bir araya gelmiş, ikili 'NATO ittifakına' dair istişarede bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230914/abden-turkiyeye-rusya-ile-iliskiler-uzerinden-uyelik-baskisi-sansurden-abd-hosnutsuzluguna-1075480455.html
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türkiye, estonya, ermenistan, kriz, siyasi kriz, marko mihkelson, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, diplomatik kriz, hakan fidan, nato, müttefik
türkiye, estonya, ermenistan, kriz, siyasi kriz, marko mihkelson, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, diplomatik kriz, hakan fidan, nato, müttefik
AB ülkesinde 'Türkiye krizi' siyaseti karıştırdı: Dışişleri Bakanı'na sert uyarı
10:16 21.12.2023 (güncellendi: 10:19 21.12.2023)
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, geçen hafta Ermenistan'a yaptığı ziyarette, hükümetin ve Riigikogu Dışişleri Komitesi'nin onayı olmamasına rağmen, 'sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıma sürecini başlatacağını açıklaması ülkede siyasi krize yol açtı.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna
, Ermenistan
'a yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabı X'ten "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzojan ile görüşmemde, Estonyalıların Ermeni halkına, kendi halklarına yönelik soykırımı tanımamamızı borçlu olduklarını ve bu süreci Estonya Parlamentosu'nda başlatacağımı vurguladım"
paylaşımı yaptı
.
Söz konusu açıklamaya Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marko Mihkelson'dan sert tepki geldi. Mihkelson, Estonya'nın Ermenistan'ın iddialarını tanıyarak Türkiye'yle ilişkileri zayıflatmasının büyük hata olacağı uyarısında bulundu.
Tsahkna'nın önerisini şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Mihkelson, konunun parlamentoda hiç tartışılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bunu bakanın sosyal medya paylaşımında okuyoruz. Dışişleri Bakanı şu ufak ayrıntıyı unutuyor: Riigikogu'da muhtemel en büyük desteği almak istiyorsanız ortaklarınızla konuyu ele almalı ve sosyal medyada ilan etmeden önce bu konudaki istekliliği görmelisiniz. Farklı kesimlerden temsilcilerle iletişimimde bu konunun şu anda önemli olduğunu görmedim. Şu anda Türkiye'yle ilişkilere öncelik vermek daha önemli. Türkiye'yle önemli savunma işbirliklerimiz var ve NATO'nun çok önemli bir müttefiki. Aksi bir hamle Estonya'nın güvenlik çıkarlarına kesinlikle aykırı"
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda Tsahkna ile bir araya gelmiş, ikili 'NATO ittifakına' dair istişarede bulunmuştu.