https://sputniknews.com.tr/20231221/ab-ulkesinde-turkiye-krizi-siyaseti-karistirdi-disisleri-bakanina-sert-uyari-1078671833.html

AB ülkesinde 'Türkiye krizi' siyaseti karıştırdı: Dışişleri Bakanı'na sert uyarı

AB ülkesinde 'Türkiye krizi' siyaseti karıştırdı: Dışişleri Bakanı'na sert uyarı

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, geçen hafta Ermenistan'a yaptığı ziyarette, hükümetin ve Riigikogu Dışişleri Komitesi'nin onayı olmamasına rağmen, 'sözde... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T10:16+0300

2023-12-21T10:16+0300

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diplomatik kriz

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Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan'a yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabı X'ten "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzojan ile görüşmemde, Estonyalıların Ermeni halkına, kendi halklarına yönelik soykırımı tanımamamızı borçlu olduklarını ve bu süreci Estonya Parlamentosu'nda başlatacağımı vurguladım" paylaşımı yaptı. Siyasi krize neden olduSöz konusu açıklamaya Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marko Mihkelson'dan sert tepki geldi. Mihkelson, Estonya'nın Ermenistan'ın iddialarını tanıyarak Türkiye'yle ilişkileri zayıflatmasının büyük hata olacağı uyarısında bulundu.Tsahkna'nın önerisini şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Mihkelson, konunun parlamentoda hiç tartışılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda Tsahkna ile bir araya gelmiş, ikili 'NATO ittifakına' dair istişarede bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230914/abden-turkiyeye-rusya-ile-iliskiler-uzerinden-uyelik-baskisi-sansurden-abd-hosnutsuzluguna-1075480455.html

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türkiye, estonya, ermenistan, kriz, siyasi kriz, marko mihkelson, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, diplomatik kriz, hakan fidan, nato, müttefik