https://sputniknews.com.tr/20231221/43-ilin-gecis-noktasinda-sis-etkili-oldu-1078667069.html

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

sis

ulaşım

kavşak

kırıkkale

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43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde, sisin sabah saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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sis, ulaşım, kavşak, kırıkkale