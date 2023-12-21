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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/43-ilin-gecis-noktasinda-sis-etkili-oldu-1078667069.html
43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu
43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T01:59+0300
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israil- filistin çatışması
sis
ulaşım
kavşak
kırıkkale
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43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde, sisin sabah saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/diyarbakirda-ucak-seferlerine-sis-engeli-1078536715.html
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sis, ulaşım, kavşak, kırıkkale
sis, ulaşım, kavşak, kırıkkale

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

01:59 21.12.2023
© İHA / HASAN AY-Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / HASAN AY-
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.
43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu.
Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
© İHA / HASAN AY-Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.
© İHA / HASAN AY-
Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Şehir merkezinde de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde, sisin sabah saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
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