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3 ton çöp çıkan evde 20 bin lira bulundu
3 ton çöp çıkan evde 20 bin lira bulundu
Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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yenimahalle
zabıta
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Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi 520. Sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi.Karşıyaka’da bir binanın giriş katında oturan 55 yaşındaki Nurhayat Akbaş , evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Zabıta Ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içine istiflenmiş kağıt ve madeni paralar da dikkati çekti. Zabıta ekipleri, ekseriyeti plastik ve giysi olan toplamda 3 ton çöp çıkardı.Ekiplere evini temizletmek istemeyen Akbaş’ın evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.Paraları harcamayıp biriktiren Akbaş, ekiplere poşetlerden çıkan paraları değil çayını demlediği su ısıtıcısının nerde olduğunu sordu. Akbaş’ın, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği belirtildi.'Evin içini bu kadar kötü halde beklemiyorduk''Kokudan binada duramıyorduk' diyen komşular ise Akbaş'ı çoğu defa uyardıklarını dile getirdi. Binaya kokudan girilmediğini söyleyen komşular, evin içini bu kadar kötü beklemediklerini anlattı. Öte yandan komşular Yenimahalle Belediyesine de hizmetinden dolayı teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/esenyurtta-yuzlerce-yatak-ve-ranza-cop-dagi-olusturdu-1077420106.html
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ankara, yenimahalle, zabıta, çöp
ankara, yenimahalle, zabıta, çöp

3 ton çöp çıkan evde 20 bin lira bulundu

19:14 21.12.2023
© İHA / KAAN TAŞKINAnkara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / KAAN TAŞKIN
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Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.
Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, gelen ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi 520. Sokakta bulunan çöp eve operasyon düzenledi.
© İHA / KAAN TAŞKINAnkara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
© İHA / KAAN TAŞKIN
Karşıyaka’da bir binanın giriş katında oturan 55 yaşındaki Nurhayat Akbaş , evinden gelen kötü koku sebebiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Zabıta Ekipleri, evde odalar dolusu çöple karşılaştı. Çöpler toplanırken, bazı poşetlerin içine istiflenmiş kağıt ve madeni paralar da dikkati çekti. Zabıta ekipleri, ekseriyeti plastik ve giysi olan toplamda 3 ton çöp çıkardı.
© İHA / KAAN TAŞKINAnkara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
© İHA / KAAN TAŞKIN
Ekiplere evini temizletmek istemeyen Akbaş’ın evinden 3 ton çöp ve 20 bin TL para çıktı.
© İHA / KAAN TAŞKINAnkara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
© İHA / KAAN TAŞKIN
Paraları harcamayıp biriktiren Akbaş, ekiplere poşetlerden çıkan paraları değil çayını demlediği su ısıtıcısının nerde olduğunu sordu. Akbaş’ın, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşadığı ve sağlık problemlerinin olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği belirtildi.
© İHA / KAAN TAŞKINAnkara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, ihbar üzerine bir çöp eve baskın düzenledi. Çöp eve giren zabıta ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğrarken evden 3 ton çöp çıktı.
© İHA / KAAN TAŞKIN

'Evin içini bu kadar kötü halde beklemiyorduk'

'Kokudan binada duramıyorduk' diyen komşular ise Akbaş'ı çoğu defa uyardıklarını dile getirdi. Binaya kokudan girilmediğini söyleyen komşular, evin içini bu kadar kötü beklemediklerini anlattı.
Öte yandan komşular Yenimahalle Belediyesine de hizmetinden dolayı teşekkür etti.
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
YAŞAM
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
15 Kasım, 14:58
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