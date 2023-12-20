https://sputniknews.com.tr/20231220/serbest-piyasada-bugun-euro-31-dolar-29-liranin-uzerinde-1078633415.html

Serbest piyasada bugün: Euro 31, dolar 29 liranın üzerinde

Serbest piyasada bugün: Euro 31, dolar 29 liranın üzerinde

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0970 liradan, euro 31,9020 liradan güne başladı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T10:31+0300

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Serbest piyasada 29,0950 liradan alınan dolar, 29,0970 liradan satılıyor. 31,9000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,9020 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,0900 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9530 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 911 lira, çeyrek altın 3 bin 96 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 349 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 42 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.716 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.56 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.785 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231219/dolar-kac-tl-oldu-1078590043.html

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