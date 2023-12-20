https://sputniknews.com.tr/20231220/rus-askeri-araclar-fantastik-canavarlara-donusturuldu--1078608511.html
Rus askeri araçlar 'fantastik canavarlara' dönüştürüldü
Rus askeri araçlar 'fantastik canavarlara' dönüştürüldü
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh, resmi Telegram kanalında Rus askeri araçların fantastik canavarlara dönüştürülmüş halini gösteren resimleri paylaştı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T12:19+0300
2023-12-20T12:19+0300
2023-12-20T12:19+0300
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda görev alan askeri araçların Rosteh'in Savaş Canavarları projesindeki resimleri, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, rosteh, rusya, ukrayna, фото
fotoğraf, rosteh, rusya, ukrayna, фото
Rus askeri araçlar 'fantastik canavarlara' dönüştürüldü
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh, resmi Telegram kanalında Rus askeri araçların fantastik canavarlara dönüştürülmüş halini gösteren resimleri paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda görev alan askeri araçların Rosteh'in Savaş Canavarları projesindeki resimleri, Sputnik'in galerisinde.
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