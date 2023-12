https://sputniknews.com.tr/20231220/putin-kiev-yabanci-istihbarat-servislerinin-destegiyle-terorun-yolunu-tuttu-1078632073.html

Putin: Kiev, yabancı istihbarat servislerinin desteğiyle terörün yolunu tuttu

Putin: Kiev, yabancı istihbarat servislerinin desteğiyle terörün yolunu tuttu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in yabancı istihbarat servislerinin doğrudan desteğiyle açıkça devlet terörizminin yolunu tuttuğunu vurgularken... 20.12.2023

20 Aralık Rus Güvenlik Teşkilatları Günü münasebetiyle Kremlin resmi internet sayfasında tüm istihbarat ve güvenlik yetkililerinin profesyonel bayramını kutlayan Putin, tebrik mesajında, Kiev’in sivillere ve tanınmış kişilere karşı terör saldırıları gerçekleştirdiğini belirtirken, “Kiev rejiminin, yabancı istihbarat servislerinin doğrudan desteğiyle açıkça terör yöntemlerine, aslında devlet terörüne yöneldiğini biliyoruz. Bunlar sivil hedefler olmak üzere ulaşım ve enerji altyapısına yönelik sabotajlar ve kamuoyuna mal olmuş, yerel yetkililere yönelik terör saldırılarıdır. yetkililer ve kamuoyuna mal olmuş kişiler” diye konuştu.Rus lider, ülkedeki tüm güvenlik kurumlarının geniş bir yelpazedeki teknik ve operasyonel yeteneklerini kullanarak, başta Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer departmanlarla aktif etkileşim içerisinde tüm alanlarda terörle mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.Yabancı istihbarat servislerinin Rusya'daki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma, barışı ve etnik gruplar arası uyumu baltalama girişimlerinin kesinlikle bastırılması gerektiğine dikkat çeken Putin, güvenlik teşkilatlarının ülkeyi ve vatandaşlarını korumak için her türlü fırsata sahip olduğuna güvendiğinin altını çizdi.Salı günü konuşan FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Askeri Şura Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamasında, Kiev'in askeri başarısızlıkları nedeniyle Rusya'ya daha aktif bir şekilde casusluk ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye çalıştığını doğrulamıştı.Bortnikov, “Bizi sırtımızdan vurmak amacıyla topraklarımızda bulunan insanlarla temaslar kurarak Rusya’ya zarar vermeye çalışıyorlar” diye konuştu. ‘ABD, Rusya ile Avrupa'yı birbirinden ayırdı’Dünkü Savunma Bakanlığı Genişletilmiş Askeri Şura Toplantısı'nda konuşan Putin, Batı'nın 2014'ten sonra Ukrayna'daki durum konusunda bir noktada Rusya'yı ‘geride bıraktığını’ itiraf etmişti.“Batı, özellikle oradaki (Ukrayna’daki) çatışmaları zevkle izledi. Bu anlamda, deyim yerindeyse, bizi geride bıraktılar” diyen Rus lider, Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla birlikte Kiev rejimine silah yardımına başlayan Batı’nın 2014'te savaş başlattığını hatırlattı.Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ülkelerinin Donbass halkına karşı saldırgan bir tavır aldığını, bunun da Rusya'yı bölge halkını katliamlardan korumak için karşılık vermeye zorladığını belirten Rus lider, Batılı devletlerin, Minsk anlaşmalarını, ittifaka daha fazla entegrasyonu amacıyla NATO standartlarına uygun modern silahlı kuvvetler inşa etmesi için Kiev'e zaman tanımak amacıyla kullandığının altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, “ABD, kendi çıkarlarına uygun şekilde mevcut görevleri çözerek, Ukrayna'yı kopararak, Rusya'nın Avrupa ile ilişkilerini keserek, bu bağlamda ne yazık ki istediklerini başardı. Ancak biz farklı davranamazdık. Mecbur kaldık. Her şeyi teslim edip, önlerine çıkan her şeyi yutmalarını izleyemezdik” ifadelerini kullanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Güvenlik kurumları çalışanlarının bayramı kutlanıyorRusya’da her yıl 20 Aralık'ta Rus Güvenlik Teşkilatları Günü kutlanırken, bu tarih Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) başta olmak üzere diğer devlet istihbarat ve güvenlik kurumlarının çalışanları için profesyonel bayram olarak kabul ediliyor.Rus Güvenlik Teşkilatları Bayramı, 20 Aralık 1995'te dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in kararnamesi ile yürürlüğe girdi.

