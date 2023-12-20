https://sputniknews.com.tr/20231220/meteorolojiden-5-il-icin-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1078644708.html
Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T14:29+0300
2023-12-20T14:29+0300
2023-12-20T14:29+0300
yaşam
hava durumu
türkiye
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlar ne kadar sürecek?Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kasim-ayinda-kritik-seviyeyi-gormustu-istanbul-barajlarindan-sevindiren-haber-geldi-1078637793.html
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hava durumu, türkiye, sağanak
hava durumu, türkiye, sağanak
Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar ne kadar sürecek?
Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.