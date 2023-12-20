https://sputniknews.com.tr/20231220/meteorolojiden-5-il-icin-uyari-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1078644708.html

Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T14:29+0300

2023-12-20T14:29+0300

2023-12-20T14:29+0300

yaşam

hava durumu

türkiye

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlar ne kadar sürecek?Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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hava durumu, türkiye, sağanak