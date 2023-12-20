https://sputniknews.com.tr/20231220/karsta-bir-binada-patlama-meydana-geldi-1078643950.html
Kars'ta bir binada patlama meydana geldi
Kars'ta bir binada patlama meydana geldi
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T13:44+0300
2023-12-20T13:44+0300
2023-12-20T14:52+0300
türkiye
kars
patlama
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Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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kars, patlama
Kars'ta bir binada patlama meydana geldi
13:44 20.12.2023 (güncellendi: 14:52 20.12.2023)
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.
Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.