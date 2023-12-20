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Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'
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Kars'ta bir binada patlama meydana geldi
Kars'ta bir binada patlama meydana geldi
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Kars'ta bir binada patlama meydana geldi

13:44 20.12.2023 (güncellendi: 14:52 20.12.2023)
© AA / Cüneyt ÇelikKars'ta bir binada patlama meydana geldi
Kars'ta bir binada patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Cüneyt Çelik
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Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.
Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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