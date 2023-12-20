https://sputniknews.com.tr/20231220/karsta-bir-binada-patlama-meydana-geldi-1078643950.html

Kars'ta bir binada patlama meydana geldi

Kars'ta bir binada patlama meydana geldi

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T13:44+0300

2023-12-20T13:44+0300

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türkiye

kars

patlama

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Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

türkiye

kars

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2023

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kars, patlama