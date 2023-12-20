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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kanadali-parali-askerler-ukraynanin-catismada-yenildigini-itiraf-etti-1078650549.html
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
Toronto merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanadalı paralı askerlerin Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf ettiklerini yazdı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T17:20+0300
2023-12-20T17:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kanada
rusya
ukrayna ordusu
paralı asker
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Globe and Mail gazetesinin Dave Smith ve Justin Smith adlı 2 paralı askere dayandırdığı habere göre bu kişiler, Rus askerlerinin ilerleyişi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin temas hattında zor durumda olduklarını kabul etti.Gazeteye konuşan 2 paralı asker, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğine dikkat çekerek Ukrayna’da ne yaptıklarını kendilerinin bile anlamadıklarını ifade etti.Dave ve Justin’e göre Ukrayna için asıl sorun, Batılı ülkelerin kendisine olan ilgisinin zayıflaması ve askeri yardım teslimatındaki yavaşlama oldu.Askerler, Ukrayna'nın karşı taarruzunun yerini artık asker, tank ve topçu sistemleri sayısı bakımından düşmanı geride bırakan, taarruza geçen Rus ordusu aldı.Gazeteye konuşan Kanadalı askerlerden biri, “Rus piyadeleri ilerlemeye devam ediyor. Rusya, sürekli olarak yeniden doğan bir video oyununun karakterine benziyor” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’nın 19 Aralık’ta düzenlenen genişletilmiş askeri şura toplantısında operasyonun başından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının ölü ve yaralı olarak 383 bin kişiyi geçtiğini açıklamıştı.Şoygu, Rus ordusunun bin 427'si Polonyalı, 466'sı ABD'li, 344'ü İngiliz olmak üzere 5 bin 800'den fazla yabancı paralı askeri tasfiye ettiğini belirtmişti.Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın operasyonun belirlediği hedeflerden vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak, aynı zamanda düşmanın ağır kayıplar verdiğini ve ‘sahibine sonuç gösterme çabası ile’ rezervlerini şimdiden tükettiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/putin-kiev-yabanci-istihbarat-servislerinin-destegiyle-terorun-yolunu-tuttu-1078632073.html
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ukrayna, kanada, rusya, ukrayna ordusu, paralı asker

Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti

17:20 20.12.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Toronto merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanadalı paralı askerlerin Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf ettiklerini yazdı.
Globe and Mail gazetesinin Dave Smith ve Justin Smith adlı 2 paralı askere dayandırdığı habere göre bu kişiler, Rus askerlerinin ilerleyişi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin temas hattında zor durumda olduklarını kabul etti.
Gazeteye konuşan 2 paralı asker, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğine dikkat çekerek Ukrayna’da ne yaptıklarını kendilerinin bile anlamadıklarını ifade etti.
Dave ve Justin’e göre Ukrayna için asıl sorun, Batılı ülkelerin kendisine olan ilgisinin zayıflaması ve askeri yardım teslimatındaki yavaşlama oldu.
Askerler, Ukrayna'nın karşı taarruzunun yerini artık asker, tank ve topçu sistemleri sayısı bakımından düşmanı geride bırakan, taarruza geçen Rus ordusu aldı.
Gazeteye konuşan Kanadalı askerlerden biri, “Rus piyadeleri ilerlemeye devam ediyor. Rusya, sürekli olarak yeniden doğan bir video oyununun karakterine benziyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’nın 19 Aralık’ta düzenlenen genişletilmiş askeri şura toplantısında operasyonun başından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının ölü ve yaralı olarak 383 bin kişiyi geçtiğini açıklamıştı.
Şoygu, Rus ordusunun bin 427'si Polonyalı, 466'sı ABD'li, 344'ü İngiliz olmak üzere 5 bin 800'den fazla yabancı paralı askeri tasfiye ettiğini belirtmişti.
Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın operasyonun belirlediği hedeflerden vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak, aynı zamanda düşmanın ağır kayıplar verdiğini ve ‘sahibine sonuç gösterme çabası ile’ rezervlerini şimdiden tükettiğini vurgulamıştı.
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