https://sputniknews.com.tr/20231220/kanadali-parali-askerler-ukraynanin-catismada-yenildigini-itiraf-etti-1078650549.html

Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti

Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti

Toronto merkezli Globe and Mail gazetesi, Kanadalı paralı askerlerin Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf ettiklerini yazdı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T17:20+0300

2023-12-20T17:20+0300

2023-12-20T17:20+0300

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paralı asker

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Globe and Mail gazetesinin Dave Smith ve Justin Smith adlı 2 paralı askere dayandırdığı habere göre bu kişiler, Rus askerlerinin ilerleyişi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin temas hattında zor durumda olduklarını kabul etti.Gazeteye konuşan 2 paralı asker, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğine dikkat çekerek Ukrayna’da ne yaptıklarını kendilerinin bile anlamadıklarını ifade etti.Dave ve Justin’e göre Ukrayna için asıl sorun, Batılı ülkelerin kendisine olan ilgisinin zayıflaması ve askeri yardım teslimatındaki yavaşlama oldu.Askerler, Ukrayna'nın karşı taarruzunun yerini artık asker, tank ve topçu sistemleri sayısı bakımından düşmanı geride bırakan, taarruza geçen Rus ordusu aldı.Gazeteye konuşan Kanadalı askerlerden biri, “Rus piyadeleri ilerlemeye devam ediyor. Rusya, sürekli olarak yeniden doğan bir video oyununun karakterine benziyor” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’nın 19 Aralık’ta düzenlenen genişletilmiş askeri şura toplantısında operasyonun başından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının ölü ve yaralı olarak 383 bin kişiyi geçtiğini açıklamıştı.Şoygu, Rus ordusunun bin 427'si Polonyalı, 466'sı ABD'li, 344'ü İngiliz olmak üzere 5 bin 800'den fazla yabancı paralı askeri tasfiye ettiğini belirtmişti.Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın operasyonun belirlediği hedeflerden vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak, aynı zamanda düşmanın ağır kayıplar verdiğini ve ‘sahibine sonuç gösterme çabası ile’ rezervlerini şimdiden tükettiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/putin-kiev-yabanci-istihbarat-servislerinin-destegiyle-terorun-yolunu-tuttu-1078632073.html

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