https://sputniknews.com.tr/20231220/kahvehanede-silahla-bos-mu-dolu-mu-sakasi-yapan-kisi-arkadasini-oldurdu-1078627041.html

Kahvehanede silahla 'boş mu, dolu mu' şakası yapan kişi, arkadaşını öldürdü

Kahvehanede silahla 'boş mu, dolu mu' şakası yapan kişi, arkadaşını öldürdü

Sultangazi’de bir kahvehanede arkadaşının silahını alarak "boş mu, dolu mu" şakası yapan kişi, tetiğe basarak diğer arkadaşını vurdu. 21 yaşındaki genç... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T02:46+0300

2023-12-20T02:46+0300

2023-12-20T02:46+0300

türkiye

sultangazi

sultangazi belediyesi

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İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.İHA’nın haberine göre dün saat 15.30’da bir kıraathanede meydana gelen olayda, 4 arkadaş oyun oynadıkları esnada 17 yaşındaki M.Y. isimli kişi, bir başka arkadaşının belinde bulunan silahı şakalaşmak için aldı. "Silah dolu mu, boş mu?" diye sorarak tetiğe basan M.Y., 21 yaşındaki arkadaşı Ali Yavrutürk’ü vurdu. Silahın patladığını gören M.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Yavrutürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.2 buçuk saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ali Yavrutürk’ün cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Cinayet zanlısı M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.'İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk'Olayla ilgili konuşan Ömer Akbaba isimli kişi, “Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca bizde duyup, geldik” dedi.'Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış'Sultan Sarıboğa isimli kişi ise, “Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220203/sinopta-yaninda-silah-tasiyan-bir-kisi-ayni-masada-oturdugu-arkadasini-yanlislikla-vurdu-1053408348.html

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