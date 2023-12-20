https://sputniknews.com.tr/20231220/istanbulda-yogun-sis-etkili-oldu-gorus-mesafesi-azaldi-1078634164.html
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi azaldı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi azaldı
İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken yön tabelaları sis arasında 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T11:15+0300
2023-12-20T11:15+0300
2023-12-20T11:15+0300
yaşam
video
sis
istanbul
görüş mesafesi
sabah
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İstanbul'da ortaya çıkan yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.Trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.Seyir halindeki araçların yön tabelalarını görmekte zorlandığı kaydedildi.
istanbul
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İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi azaldı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi azaldı
2023-12-20T11:15+0300
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PT0M24S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, sis, istanbul, görüş mesafesi, sabah, видео
video, sis, istanbul, görüş mesafesi, sabah, видео
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi azaldı
İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken yön tabelaları sis arasında
İstanbul'da ortaya çıkan yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.
Trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.
Seyir halindeki araçların yön tabelalarını görmekte zorlandığı kaydedildi.