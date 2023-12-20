https://sputniknews.com.tr/20231220/istanbulda-operasyon-askere-gitmek-istemeyenlere-45-bin-tlye-curuk-raporu-1078661584.html

İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu

İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu

İstanbul’da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında sağlık görevlileri ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T20:49+0300

2023-12-20T20:49+0300

2023-12-20T20:49+0300

türkiye

istanbul

çürük raporu

askerlik

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İstanbul'da, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak amacıyla usulsüz çürük raporu alınmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda ekipler, 2 ayrı özel hastanede yoğun bakım sorumlusu olarak çalışan bir şüphelinin, aralarında hemşire ve hastane yöneticilerinin de olduğu bir suç örgütü kurduğunu, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak isteyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığını belirledi.Asker kaçaklarının "çürük" olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin eden suç örgütünün işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları tespit edildi.Bu yöntemle şüphelilerin 21 suç eyleminin faili oldukları ve 7 asker kaçağına çürük raporu ayarlandığı belirlendi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, adres ve kimliklerini belirledikleri suç örgütü üyeleri ile usulsüz çürük raporu alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda hastane evrakı ve askerlik şubelerinden alınan belge ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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