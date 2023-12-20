İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231220/istanbulda-operasyon-askere-gitmek-istemeyenlere-45-bin-tlye-curuk-raporu-1078661584.html
İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu
İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu
İstanbul’da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında sağlık görevlileri ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T20:49+0300
2023-12-20T20:49+0300
türkiye
istanbul
çürük raporu
askerlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
İstanbul'da, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak amacıyla usulsüz çürük raporu alınmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda ekipler, 2 ayrı özel hastanede yoğun bakım sorumlusu olarak çalışan bir şüphelinin, aralarında hemşire ve hastane yöneticilerinin de olduğu bir suç örgütü kurduğunu, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak isteyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığını belirledi.Asker kaçaklarının "çürük" olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin eden suç örgütünün işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları tespit edildi.Bu yöntemle şüphelilerin 21 suç eyleminin faili oldukları ve 7 asker kaçağına çürük raporu ayarlandığı belirlendi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, adres ve kimliklerini belirledikleri suç örgütü üyeleri ile usulsüz çürük raporu alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda hastane evrakı ve askerlik şubelerinden alınan belge ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231219/bedelli-askerlik-icin-61-bin-tl-az-odeme-uyarisi-basvuru-ne-zaman-yapilmali-nelere-dikkat-etmeli-1078589344.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, çürük raporu, askerlik
istanbul, çürük raporu, askerlik

İstanbul'da operasyon: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu

20:49 20.12.2023
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Abone ol
İstanbul’da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında sağlık görevlileri ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarının da yer aldığı 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şebekenin, askere gitmek istemeyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığı ortaya çıktı.
İstanbul'da, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak amacıyla usulsüz çürük raporu alınmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda ekipler, 2 ayrı özel hastanede yoğun bakım sorumlusu olarak çalışan bir şüphelinin, aralarında hemşire ve hastane yöneticilerinin de olduğu bir suç örgütü kurduğunu, askerlik vazifesinden hileli yöntemle kurtulmak isteyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığını belirledi.
Asker kaçaklarının "çürük" olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin eden suç örgütünün işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları tespit edildi.
Bu yöntemle şüphelilerin 21 suç eyleminin faili oldukları ve 7 asker kaçağına çürük raporu ayarlandığı belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, adres ve kimliklerini belirledikleri suç örgütü üyeleri ile usulsüz çürük raporu alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda hastane evrakı ve askerlik şubelerinden alınan belge ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
EKONOMİ
Bedelli askerlik için 61 bin TL az ödeme uyarısı: Başvuru ne zaman yapılmalı, nelere dikkat etmeli?
Dün, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала