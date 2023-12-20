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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 14 hedef imha edildi
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 14 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 hedefin imha edildiğini açıkladı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedefin hava kuvvetleri tarafından güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yapıldı."Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" mesajıyla paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20160622/tsk-irak-lice-semdinli-1023491335.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck

Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 14 hedef imha edildi

21:08 20.12.2023 (güncellendi: 21:37 20.12.2023)
© AA / Aziz AslanDiyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Aziz Aslan
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedefin hava kuvvetleri tarafından güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
"Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" mesajıyla paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 14 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
F-16 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2016
DÜNYA
TSK'dan Kuzey Irak, Lice ve Şemdinli'ye hava harekatı
22 Haziran 2016, 08:42
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