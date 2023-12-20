https://sputniknews.com.tr/20231220/hediye-paket-teslimatina-dikkat-370-milyon-liralik-dolandiricilik-1078655472.html

Hediye paket teslimatına dikkat: 370 milyon liralık dolandırıcılık

Hediye paket teslimatına dikkat: 370 milyon liralık dolandırıcılık

Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri mağdurlara imzalatan 3 kişi yakalandı. Şahısların kargocu... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T18:18+0300

2023-12-20T18:18+0300

2023-12-20T18:18+0300

türkiye

kargo

dolandırıcılık

ankara

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı.Kargo firması çalışanı olarak kendilerini tanıtan 3 kişinin, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiye tutanak imzalattıkları, tutanağın altına pencere yöntemiyle imza bloku açarak senet yerleştirdikleri tespit edildi.Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan bu kişilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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kargo, dolandırıcılık, ankara