https://sputniknews.com.tr/20231220/hediye-paket-teslimatina-dikkat-370-milyon-liralik-dolandiricilik-1078655472.html
Hediye paket teslimatına dikkat: 370 milyon liralık dolandırıcılık
Hediye paket teslimatına dikkat: 370 milyon liralık dolandırıcılık
Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri mağdurlara imzalatan 3 kişi yakalandı. Şahısların kargocu... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:18+0300
2023-12-20T18:18+0300
2023-12-20T18:18+0300
türkiye
kargo
dolandırıcılık
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı.Kargo firması çalışanı olarak kendilerini tanıtan 3 kişinin, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiye tutanak imzalattıkları, tutanağın altına pencere yöntemiyle imza bloku açarak senet yerleştirdikleri tespit edildi.Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan bu kişilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/dolandiricilarin-yeni-yontemi-telefona-yabanci-numaralardan-merhaba-mesajiyla-is-teklifi-geliyor-1076375561.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_113:0:736:467_1920x0_80_0_0_953af513ff188b2e977b4290a17b2c27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kargo, dolandırıcılık, ankara
kargo, dolandırıcılık, ankara
Hediye paket teslimatına dikkat: 370 milyon liralık dolandırıcılık
Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri mağdurlara imzalatan 3 kişi yakalandı. Şahısların kargocu gibi davranarak hediye paket teslimatı numarası yaptıkları ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Kargo firması çalışanı olarak kendilerini tanıtan 3 kişinin, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiye tutanak imzalattıkları, tutanağın altına pencere yöntemiyle imza bloku açarak senet yerleştirdikleri tespit edildi.
Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan bu kişilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.