https://sputniknews.com.tr/20231220/gumruk-kapilarinda-operasyon-uyusturucu-ve-35-piton-ele-gecirildi-1078658138.html

Gümrük kapılarında operasyon: Uyuşturucu ve 35 piton ele geçirildi

Gümrük kapılarında operasyon: Uyuşturucu ve 35 piton ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda nargile kömürüne emdirilmiş metamfetamin, Kapıkule... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T19:36+0300

2023-12-20T19:36+0300

2023-12-20T19:36+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

piton

gümrük

gümrük kapısı

kapıkule

kapıkule sınır kapısı

metamfetamin

nargile

doğubayazıt

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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ise piton ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 araç mercek altına alındı.Şüpheli şahıslar detaylı arama işlemi için Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne getirildi. Kontroller esnasında şahısların yolcu beraberinde getirdiği kolilerin içerisinden çıkan nargile kömürlerinden şüphelenen ekipler, analiz için kömürden örnek aldı. Yapılan testlerde nargile kömürünün içine emdirilmiş halde yaklaşık 19 kilo 920 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.Daha sonrasında savcılık talimatıyla Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından şahısların iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 7 kilogram daha nargile kömürüne emdirilmiş metamfetamin bulundu.32 kilogram sıvı metamfetaminGürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen ikinci operasyonda ise İran'dan Türkiye'ye girmek için Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tır, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı.Kontrol için x-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada tırın alt kısmına gizlenmiş 6 bidon içerisinde yaklaşık 32 kilo 650 gram sıvı madde ele geçirildi. Yapılan testlerde maddenin sıvı metamfetamin olduğu belirlendi.Olaylarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.2'si ölü 33 pitonKapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yolcu trenine yönelik detaylı fiziki arama gerçekleştirildi.Ekipler aramada, yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. İncelemelerde yılanların 2’si ölü 33 piton cinsi oldukları belirlendi.Olayla ilgili şüpheli şahsa yönelik Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince işlem başlatıldı. Söz konusu hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gürbulak'ta 49 kilo bileklik ve yüzük ele geçirildi Öte yandan, Ağrı’da 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirildi. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde, 49 kilo 550 gram bileklik be yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/gumruk-kapilarinda-28-milyon-liralik-kacak-esyaya-el-konuldu-1075908908.html

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