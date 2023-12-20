https://sputniknews.com.tr/20231220/darphaneden-5-lira-uzerindeki-ataturk-rolyefi-benzemiyor-iddialarina-yanit-1078639698.html
Darphane’den '5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi benzemiyor' iddialarına yanıt
Darphane’den '5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi benzemiyor' iddialarına yanıt
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T11:59+0300
2023-12-20T11:59+0300
2023-12-20T12:31+0300
türkiye
atatürk
türk lirası
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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar AA tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.5 liralık madeni paraları görüntülendiAnadolu Ajansı, dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html
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atatürk, türk lirası
Darphane’den '5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi benzemiyor' iddialarına yanıt
11:59 20.12.2023 (güncellendi: 12:31 20.12.2023)
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" iddialarının doğru olmadığını, kamuoyunu yanıltmak amacıyla para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığını bildirdi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar AA tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.
Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.
Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.
Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.
5 liralık madeni paraları görüntülendi
Anadolu Ajansı, dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.
Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.