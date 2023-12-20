https://sputniknews.com.tr/20231220/calisan-emeklinin-ikramiyesinin-odenecegi-tarihler-belli-oldu-1078653787.html

Çalışan emeklinin ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu

Çalışan emeklinin ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ödeneceği tarih belirlendi. İkramiyenin 28-29 Aralık tarihinde ödenmesi için hazırlık yapılıyor. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T17:24+0300

2023-12-20T17:24+0300

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ekonomi

emekli

ikramiye

tbmm

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Çalışan emeklilere 15 Aralık'tan itibaren ödeneceği belirtilen 5 bin TL ikramiye ay sonuna kaldı. Ancak ikramiyenin yeni yıla bırakılmayacağı belirtiliyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacağı dün açıklanmıştı. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasıyla ara verilmeden torba yasanın kalan maddelerinin görüşmelerine geçilecek.Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor. Böylece, torba yasada yer alan çalışan emekliye ikramiye de TBMM'den geçmiş olacak. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde çalışan emeklilere ikramiyeleri ödenmiş olacak.

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emekli, ikramiye, tbmm