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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bakan-kacirdan-faizsiz-kredi-mujdesi-1078645935.html
Bakan Kacır'dan faizsiz kredi duyurusu
Bakan Kacır'dan faizsiz kredi duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası’nın ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) da deprem bölgesine finansal destek... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T14:51+0300
2023-12-20T15:06+0300
ekonomi
kredi
mehmet fatih kacır
deprem
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, "KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kredi anlaşması imzalandıTürkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 450 milyon dolarlık finansman desteğinin ardından JICA ile de yeni bir kredi anlaşması imzalandı.JICA tarafından sağlanacak finansmana ilişkin Kredi Anlaşması ve Kredi Garanti Protokolü imza töreni KOSGEB binasında gerçekleştirildi. Kredi Anlaşması, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile JICA Başkanı Yuko Tanaka tarafından imza altına alındı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imzalanan protokol çerçevesinde JICA tarafından sağlanan 20 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 4 Milyar TL) tutarındaki kaynağında “Mikro, Küçük ve Orta İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi” kapsamında bölgedeki işletmelere aktarılacağını açıkladı.Bakan Kacır, 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından destek başvurularının alınmaya başlandığını, bugüne kadar 75 bin 415 işletme başvurusu alındığını belirterek, JICA tarafından sağlanan finansmanın da başvurusu onaylanan işletmelere aktarılacağını söyledi.
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kredi, mehmet fatih kacır, deprem
kredi, mehmet fatih kacır, deprem

Bakan Kacır'dan faizsiz kredi duyurusu

14:51 20.12.2023 (güncellendi: 15:06 20.12.2023)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarÇanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada bir konuşma yaptı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası’nın ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) da deprem bölgesine finansal destek sağlayacağını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, "KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi anlaşması imzalandı

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 450 milyon dolarlık finansman desteğinin ardından JICA ile de yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

JICA tarafından sağlanacak finansmana ilişkin Kredi Anlaşması ve Kredi Garanti Protokolü imza töreni KOSGEB binasında gerçekleştirildi. Kredi Anlaşması, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile JICA Başkanı Yuko Tanaka tarafından imza altına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imzalanan protokol çerçevesinde JICA tarafından sağlanan 20 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 4 Milyar TL) tutarındaki kaynağında “Mikro, Küçük ve Orta İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi” kapsamında bölgedeki işletmelere aktarılacağını açıkladı.
Bakan Kacır, 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından destek başvurularının alınmaya başlandığını, bugüne kadar 75 bin 415 işletme başvurusu alındığını belirterek, JICA tarafından sağlanan finansmanın da başvurusu onaylanan işletmelere aktarılacağını söyledi.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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