https://sputniknews.com.tr/20231220/almanya-kizildenizdeki-cok-uluslu-misyona-katilip-katilmayacagimizi-inceliyoruz-1078655855.html
Almanya: Kızıldeniz’deki çok uluslu misyona katılıp katılmayacağımızı inceliyoruz
Almanya: Kızıldeniz’deki çok uluslu misyona katılıp katılmayacağımızı inceliyoruz
Alman hükümeti, Kızıldeniz’de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenliği sağlama misyonuna Almanya'nın katılıp... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:50+0300
2023-12-20T18:50+0300
2023-12-20T18:50+0300
dünya
almanya
abd
kızıldeniz
steffen hebestreit
almanya dışişleri bakanlığı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner Berlin'de düzenlenen brifingde, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de sivil gemilere saldırmasını başından beri açık bir şekilde kınadıklarını belirtti.Wagner, gelecekte bu saldırıların nasıl önlenebileceği konusunda Avrupalı ve Amerikalı ortaklarla görüşmeler yaptıklarını, buna operasyona olası katılım konusunun da dahil olduğunu aktararak, "Şu anda iç incelemeler devam ediyor. Şimdi burada misyona katılma konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum" dedi.Lojistik seçeneklerine bakıyoruzBrifinge katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın da misyona katılmasına ilişkin bir opsiyonun bulunup bulunmadığının incelendiğine işaret ederek, misyona katılmak için parlamentodan da yetki alınması gerektiğini vurguladı.Hebestreit, "Şimdi yasal bir çerçeve var mı' diye bakıyoruz. Hangi lojistik seçeneklerin olduğuna bakıyoruz. Bunu beklememiz gerekiyor. Buradan böyle bir incelemenin önüne geçmek istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bölgede, Husilerin sivil deniz taşımacılığına yönelik büyük tehdidin söz konusu olduğunu belirten Hebestreit, saldırıların dünya ticaretine ve gemilerin güvenliği için ciddi etkileri olduğunu dile getirdi.Hebestreit, "Bu kabul edilemez" diyerek, İran’dan Husilerin bu saldırıları durdurmasını istemesini talep ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/abd-kizildenizde-husilere-karsi-cok-uluslu-misyon-kuruldugunu-duyurdu-1078592215.html
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almanya, abd, kızıldeniz, steffen hebestreit, almanya dışişleri bakanlığı
almanya, abd, kızıldeniz, steffen hebestreit, almanya dışişleri bakanlığı
Almanya: Kızıldeniz’deki çok uluslu misyona katılıp katılmayacağımızı inceliyoruz
Alman hükümeti, Kızıldeniz’de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenliği sağlama misyonuna Almanya'nın katılıp katılmayacağını incelediğini açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner Berlin'de düzenlenen brifingde, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de sivil gemilere saldırmasını başından beri açık bir şekilde kınadıklarını belirtti.
Wagner, gelecekte bu saldırıların nasıl önlenebileceği konusunda Avrupalı ve Amerikalı ortaklarla görüşmeler yaptıklarını, buna operasyona olası katılım konusunun da dahil olduğunu aktararak, "Şu anda iç incelemeler devam ediyor. Şimdi burada misyona katılma konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum" dedi.
Lojistik seçeneklerine bakıyoruz
Brifinge katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın da misyona katılmasına ilişkin bir opsiyonun bulunup bulunmadığının incelendiğine işaret ederek, misyona katılmak için parlamentodan da yetki alınması gerektiğini vurguladı.
Hebestreit, "Şimdi yasal bir çerçeve var mı' diye bakıyoruz. Hangi lojistik seçeneklerin olduğuna bakıyoruz. Bunu beklememiz gerekiyor. Buradan böyle bir incelemenin önüne geçmek istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Bölgede, Husilerin sivil deniz taşımacılığına yönelik büyük tehdidin söz konusu olduğunu belirten Hebestreit, saldırıların dünya ticaretine ve gemilerin güvenliği için ciddi etkileri olduğunu dile getirdi.
Hebestreit, "Bu kabul edilemez" diyerek, İran’dan Husilerin bu saldırıları durdurmasını istemesini talep ettiklerini kaydetti.